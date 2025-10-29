Park and ride în Florești și linie NOUĂ de transport Răzoare - Baza Sportivă. Primarul Pivariu: „Primii pași s-au făcut.”

Traficul de dimineață din Florești spre Cluj-Napoca este o problemă serioasă cu care se confruntă cețățenii, iar acum, administrația locală lucrează la soluții pentru a prioritiza transportul în comun.

Floreștenii vor avea două linii noi de transport în comun | Foto: Compania de Transport Public Cluj-Napoca / Facebook, Bogdan Pivariu

Floreștiul este tot mai aproape de a avea două noi linii de transport, iar una dintre ele va fi de folos cetățenilor care locuiesc pe străzile Răzoare, Crizantemelor, Tăuțiului, Abatorului, Pologonului, Sub Cetate.

Această nouă linie de transport în comun a fost anunțată în 16 septembrie 2025 de către Compania de Transport Public (CTP) Cluj.

Miercuri, 29, octombrie 2025, la evenimentul de lansare a proiectului „Construire scoală generală cu clasele 0-VIII, amenajări exterioare, împrejmuire teren, racorduri și branșamente la utilități în comuna Florești, judetul Cluj”, monitorulcj.ro l-a întrebat pe primarul celei mai mari comune din România, Bogdan Pivariu, care este situația noii linii de transport din Florești, care va avea traseul pe Strada Răzoare - Parcul Sportiv Florești (zona Parcul Poligonului).

Am fost curioși să aflăm, cu aproximație, când s-ar putea aștepta floreștenii din acea zonă ca liniea respectivă de transport să fie operațională.

Park and Ride în Florești. Primarul Pivariu: „Vom extinde proiectul pe măsură ce avansează infrastructura de transport”

„Acolo avem un proiect, un protocol semnat deja cu Ministerul Transporturilor. Suntem în discuții cu cei de la MApN. Este vorba de o mică bucățică de teren de care avem nevoie, iar o alta o înapoiem Armatei. Avem un protocol semnat. Există și un alt proiect cu o bandă dedicată pe sens pentru transport în comun care este complementar cu această lărgire la care se lucrează acum (Centura Metropolitană Cluj, tronson 1 Cluj-Napoca - Florești - n. red.). Nu aș ști să vă spun exact termenele, pentru că depinde foarte mult de sursa de finanțare care este la Ministerul Transporturilor. Primi pași s-au făcut pentru a se transmite sumele aferente cheltuite de către noi cu toate studiile făcute. Eu sper ca în cel mai scurt timp să primim acordul, banii de acolo și să ne apucăm de treabă. Suntem încrezătoari că acest proiect va fi în foarte puțin timp finanțat. Este doar partea sudică avem proiecte și pe partea nordică, complementară și cu Centura Metropolitană”, a explicat Bogdan Pivariu.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu a explicat ce se întâmplă cu noua linie de transport care va circula de la și spre Parcul Sportiv din comună | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

În zona complexului de blocuri de pe strada Abatorului, în apropiere de grădinița de acolo și strada Tăuțiului va fi un sens giratoriu. Actualmente există un drum suspendat la capătul străzii Abatorului în zona grădiniței, drum care încă nu este legat de str. Tăuțiului.

„Este prevăzut un sens giratoriu. În săptămânile trecute ați putut vedea inclusiv o lărgire a acelei intersecții și cu schimbarea sensurilor de mers (șoferii care coboară de pe Răzoare/Crizantemelor au prioritate dacă virează dreapta în interescție spre strada Tăuțiului, iar cei care urcă de pe strada Tăuțiului în stânga pe str. Crizantemelor au prioritate - n. red.), tocmai pentru a putea facilita accesul mai ușor în acea interesecție. Vom avea și o stație în proximitatea sensului giratoriu, lângă este prevăzută în primă fază cu un park and ride ulterior, prima dată o stație care să permită parcarea unor mașini, după care vom extinde acest proiect pe măsură ce extindem infrastructura de transport. În momentul de față vă pot spune că se analizează variantele pentru ca mijlocul de transport în comun să fie prioritizat, mai ales că avem aici lucrarea de la tronsonul 1 al Centurii Metropolitane, care probabil anul viitor va fi finalizată, iar atunci vrem să profităm de această oportunitate. Pentru a facilita accesul în și dinspre municipiul Cluj-Napoca”, a mai detaliat Bogdan Pivariu.

Noi linii de transport și autobuze electrice în Florești

În luna septembrie a acestui an, CTP Cluj anunța că împreună cu Primăria Florești au demarat procedurile de înființare a două noi linii de transport în comun. O linie de transport în comun va avea traseul pe:

strada Răzoare,

str. Crizantemelor,

str. Sub Cetate,

parcul Baza Sportivă Florești.

Cea de-a doua linie va deservi cu microbuz locuitorii comunei de pe strada Pădurii.

CTP a mai precizat în septembrie că va aloca în Florești și autobuze electrice articulate.

L-am mai întrebat pe Bogdan Pivariu și despre soluția tehnică discutată tot la mijlocul lunii septembrie de CTP și Primăria Florești pentru fluidizarea traficului în zona străzii Eroilor din comună.

Acolo, soluția pe termen scurt propusă în septembrie anul acesta a fost ca banda de mijloc să fie de coborâre pentru autovehicule, banda din dreapta de urcare, comună autovehicule și BUS, iar banda din stânga de coborâre specială BUS.

„N-a fost neapărat un studiu. A fost o propunere care se analizează împreună cu CTP și cu specialiștii care lucrează la drumuri. Nu este exclusă vreo variantă. Trebuie avizată de Poliția Rutieră, după ce anumiți specialiști vor veni cu propuneri pe care noi le analizăm cu departamentele de specialitate.”, a explicat Pivariu.

Luna trecută, CTP Cluj a explicat această soluție și care ar fi impedimentul implementării.

