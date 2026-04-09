Reforma administrativă în Republica Moldova: Primăriile localităților cu populație sub 3.000 de locuitori, desființate. Localitățile mici vor fi comasate, iar numărul județelor redus.

În timp ce în România se mai regăsesc comune doar cu 90 de locuitori, Republica Moldova a lansat proiectul reformei administrative ce presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici.

Republica Moldova pregătește reforma administrativă: Localitățile mici vor fi comasate, iar numărul județelor redus. În România, unele comune au sub 100 de locuitori.

Republica Moldova va trece la o reformă a adminstrației locale de amploare.

În România, reforma administrativă reprezintă o necesitate, însă proiectul a fost tergiversat.

Astfel, marea majoritate a celor 2.800 de comune din România au sub 3.000 de locuitori.

Potrivit proiectului de reorganizare administrativă, prezentat miercuri de Guvernul de la Chișinău, Moldova va avea doar 10 raioane, în loc de 32 câte sunt acum, iar procesul de amalgamare a localităților va fi simplificat.

În contextul depopulării accentuate, comasarea localităților va reprezenta un pas concret spre o administrație funcțională, cu cheltuieli reduse.

Doar 1% dintre comunele României se pot susţine financiar

În România sunt peste 2.800 de comune, însă doar 1% dintre acestea se pot susține financiar, după cum notează sursa citată.

Spre exemplu, în județul Hunedoara, comuna Bătrâna are doar 90 de locuitori. Potrivit documentelor oficiale, consultate de Newsweek.ro, comuna Bătrâna are 7 angajați la primărie. Ei sunt încadrați cu sume cuprinse între 4.000 de lei brut și 9.000 lei brut.

Reforma administrativă poate însemna pentru România o eficientizare a administrației locale și o reorganizare teritorială de impact.

