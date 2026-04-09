Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu!

Trupul neînsuflețit al fostului selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, va fi depus, miercuri, la Arena Națională, înmormântarea fiind programată pentru vineri, la Cimitirul Bellu din București.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Conform programului anunțat de Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial, ceremoniile funerare se vor desfășura pe parcursul a trei zile, sub măsuri stricte de securitate și protocol.

Suporterii și publicul larg îi vor putea aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la cel mai mare stadion din țară în intervalul 17:00 - 21:00. Tot miercuri, de la ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Accesul publicului larg va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea fluxului de vizitatori.

Programul cu publicul la Arena Națională va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00.

Vineri, ultima zi a ceremoniilor, va fi marcată de discreție și solemnitate, cu evenimente desfășurate în două locații.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie și invitații apropiați.

Ceremonia de înmormântare este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală. Momentul înhumării (ora 13:10) va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Conform dorinței familiei, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați.

Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate permanent prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele pe durata deplasării cortegiului funerar între Arena Națională, Biserica Sfântul Elefterie și Cimitirul Bellu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: