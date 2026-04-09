Bugetul Clujului pentru 2026 scade cu 162 de milioane de euro. Emil Boc: „Municipiul pierde 50 de milioane de euro de la bugetul național”

Bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026 va fi mai mic cu 162 de milioane de euro față de anul trecut, potrivit proiectului publicat de Primărie.

Primarul Emil Boc a prezentat proiectul bugetului municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026, estimat la 4,26 miliarde de lei.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026 este estimat la 4,26 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 852 de milioane de euro, în scădere cu 162 de milioane de euro față de anul trecut. Proiectul de buget a fost publicat de Primăria Cluj-Napoca și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local în ședința programată pentru data de 4 mai.

Comparativ, în 2025, municipalitatea a avut un buget de 4,9 miliarde de lei, respectiv aproximativ 997 de milioane de euro. Primarul Emil Boc a explicat că diminuarea bugetului este determinată în principal de scăderea sumelor prevăzute pentru componenta de dezvoltare, în special în ceea ce privește proiectul centurii metropolitane.

Centura metropolitană, principalul motiv al scăderii componentei de dezvoltare

„Această scădere în principal este determinată de componenta dezvoltare. În esență, anul trecut am avut pentru centura metropolitană 200 milioane de euro, iar în acest an 22 milioane de euro pentru că am reluat această licitație”, a declarat Emil Boc. Edilul susține însă că reducerea bugetului este influențată și de modificările legislative privind repartizarea veniturilor către administrațiile locale, despre care afirmă că afectează direct municipiul Cluj-Napoca.

„Bugetul municipiului pierde 50 de milioane de euro care ni s-ar fi cuvenit, dar nu îi primim de la bugetul național pentru că s-au adoptat acte normative în Parlament prin care primăriile mari au fost private de anumite surse de venituri”, a afirmat primarul.

Potrivit acestuia, 30 de milioane de euro se pierd prin majorarea cotei reținute la bugetul național pentru orașele mari, iar alte 20 de milioane de euro prin eliminarea declarației unice din baza de calcul a impozitului pe venit.

„Spun aceste lucruri pentru că pierderea de anul trecut a fost de 20 de milioane de euro, iar acum de 50 de milioane de euro. Acest trend este periculos și ar trebui să se stabilizeze pentru a avea o predictibilitate pe care un sistem financiar să se poată baza”, a mai spus Boc.

Cu toate acestea, primarul a dat asigurări că fondurile pentru cultură, sport, culte și sănătate nu vor fi diminuate în 2026, în ciuda reducerii bugetare.

În proiectul de buget sunt incluse și investițiile prioritare ale municipiului pentru anul viitor, printre acestea numărându-se continuarea lucrărilor la centura metropolitană, metrou, tren metropolitan, bazinul de înot din Borhanci, Centrul Cultural Garnizoana, dar și lansarea unor noi proiecte precum pasajul Muncii, o creșă în Dâmbu Rotund, stația pentru hidrogen și centrul pentru tratarea adicțiilor.

