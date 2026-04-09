Duel de foc pentru U-BT: deplasare la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie

În ultima deplasare din Top 8-ul Ligii Adriatice, U-Banca Transilvania o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, una dintre cele mai titrate formații ale baschetului sârbesc și participantă constantă în Euroligă.

U-BT va da piept cu Steaua Roșie Belgrad / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Meciul este programat în a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, de la ora 19:00, în Sala „Pionir” (Sala "Aleksandar Nikolić").

Începutul partidei va fi marcat de un moment de reculegere în urma decesului legendarului Duško Vujošević, cel ce a pregătit ambele formații: pe U-Banca Transilvania în perioada 2019-2021, respectiv pe Steaua Roșie în sezonul 1991-1992.

Va fi pentru a patra oară când cele două echipe vor sta față în față. După meciurile amicale din 2015 și 2022, U-BT și Steaua Roșie, sau Crvena Zvezda, s-au întâlnit în turul Top 8-ului Ligii Adriatice.

Pe 8 martie 2026, în BTarena, „alb-negrii” au dominat începutul întâlnirii, izbutind să intre în avantaj la vestiare, scor 46-41. Sârbii, conduși de un Miller-McIntyre aflat în zi mare, au întors soarta partidei pe durata sfertului al treilea, construindu-și un avantaj de două cifre înaintea actului decisiv. Formația din capitala Serbiei a controlat cu maturitate avantajul de pe tabelă, în ciuda încercărilor clujenilor de a răsturna scorul, obținând victoria, scor 85-97.

Steaua Roșie continuă să aibă șanse reale de a se califica în Play-Off-ul Euroligii. Cu două etape rămase până la finalul sezonului regulat, sârbii sunt pe locul 9 în clasament, loc ce le asigură calificarea în „Play-In Tournament”, acolo unde ocupantele locurilor 7-10 se vor duela pentru ultimele două locuri ce asigură calificarea în faza eliminatorie a competiției.

Situația este extrem de strânsă în clasament, Steaua Roșie Belgrad aflându-se la doar o victorie de locul 6, ceea ce menține deschisă lupta pentru calificarea directă în Play-Off.

Zvezda are 20 de victorii după 36 de etape, printre care se numără succesele răsunătoare cu Olympiakos Pireu, Real Madrid, Panathinaikos Atena sau Fenerbahce Istanbul, ultimele trei fiind încoronate campioane ale competiției în precedentele trei ediții.

În Liga Adriatică, U-Banca Transilvania și Steaua Roșie sunt vecine în clasamentul Top 8-ului. „Alb-roșii” se clasează pe locul 4, cu 17 victorii și 5 înfrângeri, în timp ce „alb-negrii” sunt cu un loc mai jos, adunând 13 victorii după 22 de etape. Ambele formații sunt calificate în Play-Off, însă rezultatele ultimelor două meciuri din Top 8 contează în vederea stabilirii împerecherilor din ultima fază a competiției.

După disputarea ultimelor două etape din Top 8, primele 6 echipe se vor califica automat în Play-Off. Locurile 7 și 8 vor merge în Play-In, unde vor mai veni primele două clasate din Play-Out (locul 9 și locul 10). Echipa de pe locul 7 va juca împotriva echipei de pe locul 8, învingătoarea calificându-se în sferturi, alături de celelalte 6 echipe. Pierzătoarea va juca împotriva câștigătoarei dintre cele două echipe venite din Play-Out (locul 9 și locul 10), pentru ultimul loc care duce în Play-Off.

CITEȘTE ȘI: