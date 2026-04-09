Bărbatul care a lovit cu ranga un curier, reținut de polițiștii clujeni

Bărbatul care a agresat un curier Wolt în zona străzii Între Lacuri, căruia i-a aplicat mai multe lovituri cu o rangă, a fost reținut de polițiștii clujeni.

Bărbatul care a agresat un curier în zona străzii Între Lacuri, reținut de polițiștii clujeni|Foto: monitorulcj.ro

Polițiștii clujeni au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 38 de ani pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

Este vorba de bărbatul care a agresat un curier, în zona cartierului Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca.

Polițiștii au fost sesizați, marți seara, cu privire la un conflict spontan izbucnit în trafic, între doi bărbați, pe strada Între Lacuri, care ar fi degenerat în acte de violență.

„Polițiștii deplasați la fața locului au luat legătura cu un bărbat de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca care a relatat că, în calitate de conducător auto, ar fi fost implicat într-o altercație cu un bărbat de 39 de ani, din județul Botoșani, care conducea un moped și desfășura activități de livrare”, informează IPJ Cluj.

Din primele verificări a reieșit că, pe fondul unor neînțelegeri privind o manevră în trafic, între cei doi ar fi avut loc un schimb de replici și gesturi obscene. Ulterior, cei doi s-ar fi întâlnit din nou pe strada Galați, unde conflictul ar fi continuat și a degenerat în acte de violență, iar conducătorul auto l-ar fi lovit pe celălalt bărbat în zona membrelor inferioare, folosind un obiect metalic, după care ar fi avariat oglinda scuterului, provocând daune materiale.

„În baza probatoriului administrat, față de conducătorul auto a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore”, transmite sursa citată.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări, sub supravegherea procurorului de caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerii măsurilor legale care se impun.

