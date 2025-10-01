Summit UE la Copenhaga: liderii Uniunii Europene ar putea ocoli Ungaria pentru a da undă verde aderării Ucrainei

Summit cu impact major la Copenhaga. Aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE, dar și tema anulării alegerilor din România sunt printre subiectele majore aflate pe agenda liderilor UE.

Nicuşor Dan, la Castelul Christiansborg din Copenhaga, la 1 octombrie 2025, cu ocazia unei reuniuni informale a şefilor de stat şi de guvern din Uniunea Europeană|Foto: EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT/AGERPRES

Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene s-au reunit miercuri la Copenhaga pentru a consolida apărarea continentului în fața amenințării ruse, în contextul în care drone misterioase apărute pe cerul Danemarcei au sporit și mai mult tensiunea în ultimele zile, potrivit Agerpres.ro La reuniunea informală a șefilor de stat sau de Guvern din UE a participat și președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan prezintă date despre anularea alegerilor din România

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că va prezenta, la Copenhaga, raportul Parchetului General despre alegerile anulate anul trecut și implicare Rusiei în procesul electoral din România. Președintele spune că ancheta cuprinde un aspect-cheie: firme din Rusia folosite pentru a amplifica mesajele de dezinformare.

„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 noi avem mult mai multe elemente și de context și specifice. De context avem... între timp, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbim de intereferența rusă în procesul electoral și de o dezinformare sistematică, acum lucrul ăsta e recunoscut, sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei e un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce cu două obiective: să influențeze pentru a avea o conducere prietenoasă, dacă nu poate, să amplifice temele și să destabilizeze țările. Acum dovada o avem, faptul că au fost mai multe siteuri, pentru care ca publicitatea lor să ajungă la un număr cât mai mare au fost folosite firme de publicitate din Rusia și în acest proces de dezinformare au fost folosite conturi și firme din Rusia. Acesta este un fapt care a fost dezvăluit în raportul Parchetului General cu care să mă duc la Copenhaga pentru a-i informa pe partenerii noștri. Nu avem imaginea completă, probabil că ne mai trebuie câteva luni, în momentul în care o să avem imaginea completă, și voi ieși public”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Ce vor discuta liderii europeni în Danemarca

Cele 27 de state membre vor discuta despre mijloacele de consolidare a apărării continentului lor. UE dorește să acorde prioritate patru proiecte emblematice: apărarea spațiului, consolidarea flancului estic, apărarea antirachetă și „zidul dronelor”.

„Europa trebuie să ofere un răspuns ferm și unit la incursiunile dronelor rusești la frontierele noastre”, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană a pus la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro în împrumuturi, care au fost integral subscrise, dintre care 100 de miliarde de către țările „din prima linie”, situate geografic aproape de Rusia, precum Polonia, România sau țările baltice.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, care este în relații faimos de bune cu Donald Trump după ce a jucat golf cu acesta, spune că e doar o chestiune de timp până ce SUA îl vor lovi dur pe Vladimir Putin „acolo unde îl doare”, scrie Politico, miercuri.

Problema Ungaria

Bruxelles dorește, de asemenea, să încurajeze Ucraina în eforturile sale de aderare la UE. Negocierile sunt în prezent blocate de Ungaria.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va propune ocolirea acestui veto, promovând ideea unui vot cu majoritate calificată pentru deschiderea fiecărui capitol al negocierilor de aderare.

Cu toate acestea, unanimitatea va rămâne regula pentru închiderea fiecărui capitol și trecerea la următorul, ceea ce relativizează amploarea acestei măsuri, potrivit diplomaților de la Bruxelles.

Cu atât mai mult cu cât, pentru a fi adoptată de cele 27 de state membre, va fi nevoie de unanimitate și de acordul Ungariei.

