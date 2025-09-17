O companie cu legături în Rusia a operat încă din 2019 în România după modelul Cambridge Analytica

România a fost, încă din 2019, ținta unui război hibrid dus de Rusia. „O companie cu legături în Rusia a operat în România după modelul Cambridge Analytica”, spune procurorul general, Alex Florența.

Una din sarcinile abordate de compania folosită de ruși în războiul hibrid a constat în microtargetarea populației pe rețelele sociale pentru a vedea la ce narative sunt sensibili românii.

„Războiul hibrid este cu atât mai periculos pentru că este mult mai insidios, mai perfid, și ținta lui sunt creierile oamenilor”, a explicat, marți, procurorul general Alex Florența, citat de G4media.ro

Modul de acțiune, prin targetarea publicului țintă, s-a desfășurat prin intermediul rețelelor sociale și a aplicațiilor, iar rușii au folosit dezinformarea și propaganda pentru a exploata vulnerabilitățile sociale. Inteligența artificială s-a dovedit un intrument extrem de util pentru ruși în războiul informațional.

Războiul pentru influențarea românilor, devoltat pe etape

Lucrurile s-au derulat după câteva etape bine definite.

„În primul rând e nevoie de găsirea unor narative. Datele noastre arată că încă din 2019 o companie cu legături certe cu Rusia a făcut microtargetarea populației pe rețelele sociale și a făcut segmentarea publicului ca în cazul Cambridge Analytica

Infrastructura a fost dezvoltată pe două paliere. Primul palier dezvoltat de Rusia în 2022 a fost clonarea site-urilor mainstream de presă și de instituții, promovate printr-o rețea de 2.000 de pagini de Facebook pregătite în prealabil, cu denumiri apetisante”, a explicat Alex Florența, potrivit sursei citate.

Conform procurorului general, amploarea acestei operațiuni „poate că nu va fi descoperită niciodată”.

Multe din aceste site-uri au IP-uri de Rusia, mai ales din Sankt Petersburg. Există echipe mici de sabotori din America de Sud trimiși să facă acte de sabotaj în țările din Europa de Est.

A fost un nucleu foarte restrâns care a lucrat cu echipa de procurori la acest dosar: SRI, DGIPI, Ministerul de Interne, IGPR

Unii dintre inculpați au legături clare, documentate cu Federația Rusă. O parte din persoanele din anturajul fostului candidat Călin Georgescu au legături clare, documentate cu Rusia”, a detaliat procurorul general Alex Florența.

România a fost ținta unui atac hibrid masiv al Rusiei cu scopul de a influența campania electorală prezidențială

Potrivit datelor oficiale, o parte din rețea a fost folosită și în 2024.

Rușii au acționat constant în spațiul românesc, prin intermediul ingineriilor sociale, încă din 2019, când România a intrat în planul de acțiune al Kremlinului, care a activat „armata” de boți pentru un război digital de durată.

Spațiul predilect al atacurilor rusești a fost reprezentat de mediul online.

În continuare, Rusia pregătește ample acțiuni de manipulare prin intermediul diverselor platforme online într-o nouă etapă a „războiului digital”, cu scopul de a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025.

Foto: Depositphotos.com

