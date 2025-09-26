  • Flux RSS
Politică

Nicușor Dan: „Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic, a avut în spate o rețea”

Candidatul la prezidențialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un „călăreț singuratic”, ci „a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan spune că are certitudinea că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost omul Moscovei.

În același timp, președintele consideră că Parchetul General a realizat un rechizitoriu care „dă dovezi clare” în privința implicării Rusiei în alegerile din noiembrie 2024. 


„Ce s-a discutat în 6 decembrie (2024 - data anulării alegerilor - n.red.) este un element dintr-o imagine de ansamblu și nu este cel mai relevant. Atunci s a vorbit, de exemplu, de influența unui actor statal și părea la momentul că-i ceva care cade din cer așa fără nicio probă reală. 

În momentul ăsta noi avem TikTok care spune: A fost influența unui actor statal. TikTok, o rețea socială foarte, foarte mare, deținută de statul chinez, și spune: a fost un actor statal, care evident că nu poate să fie decât Rusia. 


Deci, de atunci până acum, nu numai prin cercetări ale statului român (...) ni s-au deschis tuturor ochii privind în ansamblu ce se întâmplă în lume, lucrurile sunt tot mai clare”. a spus șeful statului la Digi 24, citat de Agerpres.ro

Întrebat dacă au fost instituții implicate, el a răspuns: „Știu niște lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul în momentul acesta”.


În schimb, președintele a adăugat: „Ce pot să spun în momentul ăsta este că Călin Georgescu n-a fost așa un... cum să zic... un călăreț singuratic care a avut așa o viziune care și care această viziune a convins 2 -3 milioane de oameni, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”.

Nicușor Dan l-a descris pe candidatul de la prezidențialele anulate ca pe „cineva care are această vocație de salvator de multă vreme și la un moment dat în spatele lui s-au aliniat niște niște oameni”.


Întrebat dacă sursa acestui „proiect” a fost Moscova, Nicușor Dan a răspuns: „Exact. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia este deja foarte grav și asta e dovedit”.

Întrebat dacă Călin Georgescu a fost „omul rușilor la alegerile prezidențiale de anul trecut”, Nicușor Dan a răspuns: „Da”.

El a afirmat că „existau informații despre Călin Georgescu pe care serviciile noastre le aveau, însă modalitatea tehnologică folosită a fost într-atât de surprinzătoare pe o perioadă de timp foarte scurtă, două săptămâni astfel încât ei nu au avut abilitatea, competența să intervină în acest interval scurt”.

