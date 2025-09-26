Politică
Nicușor Dan: „Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic, a avut în spate o rețea”
Candidatul la prezidențialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un „călăreț singuratic”, ci „a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan.Georgescu, omul Moscovei. Președintele Nicușor Dan: N-a fost un călăreț singuratic|Foto: presidency.ro
Președintele Nicușor Dan spune că are certitudinea că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost omul Moscovei.
CITEȘTE ȘI:
Zeci de spcialiști pregătiți de Rusia au lucrat pe TikTok pentru susținerea lui Călin Georgescu la alegerile din noiembrie 2024. Expert: „În România s-a folosit un discurs anti-european”.
În același timp, președintele consideră că Parchetul General a realizat un rechizitoriu care „dă dovezi clare” în privința implicării Rusiei în alegerile din noiembrie 2024.
Nicușor Dan: „Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic, a avut în spate o rețea”
„Ce s-a discutat în 6 decembrie (2024 - data anulării alegerilor - n.red.) este un element dintr-o imagine de ansamblu și nu este cel mai relevant. Atunci s a vorbit, de exemplu, de influența unui actor statal și părea la momentul că-i ceva care cade din cer așa fără nicio probă reală.
În momentul ăsta noi avem TikTok care spune: A fost influența unui actor statal. TikTok, o rețea socială foarte, foarte mare, deținută de statul chinez, și spune: a fost un actor statal, care evident că nu poate să fie decât Rusia.
CITEȘTE ȘI:
Conturi false pentru AUR și Călin Georgescu. TikTok recunoaște o „tentativă de a manipula alegerile din România”
Deci, de atunci până acum, nu numai prin cercetări ale statului român (...) ni s-au deschis tuturor ochii privind în ansamblu ce se întâmplă în lume, lucrurile sunt tot mai clare”. a spus șeful statului la Digi 24, citat de Agerpres.ro
Întrebat dacă au fost instituții implicate, el a răspuns: „Știu niște lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul în momentul acesta”.
În schimb, președintele a adăugat: „Ce pot să spun în momentul ăsta este că Călin Georgescu n-a fost așa un... cum să zic... un călăreț singuratic care a avut așa o viziune care și care această viziune a convins 2 -3 milioane de oameni, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”.
Nicușor Dan l-a descris pe candidatul de la prezidențialele anulate ca pe „cineva care are această vocație de salvator de multă vreme și la un moment dat în spatele lui s-au aliniat niște niște oameni”.
CITEȘTE ȘI:
Rețeaua Moscovei. Acțiuni conspirative, propagandă și tehnici de manipulare pentru influențarea alegerilor din România și Republica Moldova.
Întrebat dacă sursa acestui „proiect” a fost Moscova, Nicușor Dan a răspuns: „Exact. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia este deja foarte grav și asta e dovedit”.
Întrebat dacă Călin Georgescu a fost „omul rușilor la alegerile prezidențiale de anul trecut”, Nicușor Dan a răspuns: „Da”.
El a afirmat că „existau informații despre Călin Georgescu pe care serviciile noastre le aveau, însă modalitatea tehnologică folosită a fost într-atât de surprinzătoare pe o perioadă de timp foarte scurtă, două săptămâni astfel încât ei nu au avut abilitatea, competența să intervină în acest interval scurt”.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: