Consiliul de Securitate al ONU se reunește la solicitarea Poloniei pentru a analiza încălcarea spațiului său aerian. Liderii occidentali au condamnat atacul cu drone rusești.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia. Secretarul general al NATO și liderii europeni au denunțat „comportamentul periculos” al Rusiei.

Consiliul de Securitate al ONU se reunește la solicitarea Poloniei pentru a analiza încălcarea spațiului său aerian. Liderii occidentali au condamnat atacul cu drone rusești.|Foto: gov.pl

Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Acest demers vine ca răspuns la o operațiune fără precedent, desfășurată miercuri în zori, în care Polonia, susținută de aliați din NATO, a doborât mai multe drone ruse care i-au încălcat spațiul aerian.

Este prima dată când un membru al NATO a atacat direct și a distrus active militare ruse deasupra propriului teritoriu de la începutul războiului din Ucraina, potrivit sursei citate.

De asemenea, Polonia a anunțat joi că limitează traficul aerian la frontiera sa de est după incidentul cu drone ruse. Această restricție, în vigoare până la începutul lunii decembrie, „este introdusă pentru a garanta securitatea națională”, a informat într-un comunicat citat de AFP agenția de navigație aeriană poloneză (PAZP).

Secretarul general al NATO denunță „comportamentul periculos” al Rusiei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a denunțat miercuri „comportamentul periculos” al Rusiei după incursiunea unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, la care Alianța Nord-Atlantică a răspuns „foarte eficient”.

Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit miercuri dimineață și a discutat situația în baza solicitării Poloniei de consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul de la Washington. Aliații și-au exprimat solidaritatea cu Polonia și au denunțat comportamentul imprudent al Rusiei, a mai spus Rutte, adăugând că este clar că incursiunea din Polonia nu este un incident izolat.

Totuși, NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters, adăugând că indiciile inițiale sugerează o incursiune intenționată a șase până la 10 drone ruse, notează sursa citată.

O mișcare „extrem de imprudentă” pentru Rusia

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat acțiunile Rusiei, catalogându-le drept o „încălcare imprudentă și fără precedent” a spațiului aerian al Poloniei.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat miercuri dreptul Poloniei de a se apăra în urma incursiunii dronelor ruse în spațiul aerian polonez

„Ne exprimăm solidaritatea absolută și, în același timp, susținem consultările lansate de Polonia în temeiul articolului 4 din tratatul NATO”, a declarat miercuri ministrul de externe slovac Juraj Blanar.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că este profund îngrijorat de încălcarea spațiului aerian polonez și al NATO de către dronele ruse în timpul unui atac aerian asupra Ucrainei, numind-o o mișcare „extrem de imprudentă” din partea Moscovei.

România, solidară cu Polonia

Și România s-a solidarizat cu Polonia. Dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite „pentru a reacționa la fel” în România, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan.

„A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan a explicat că în România au fost cazuri cu drone care au căzut accidental.

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a spus președintele.

Un zid de drone

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a apreciat, într-o postare pe rețelele de socializare, că „încă o dată” Rusia „testează statele de frontieră, UE și NATO”. „Trebuie să dezvoltăm urgent un «zid de drone» de-a lungul întregului flanc estic al UE, acesta fiind în prezent cel mai important proiect emblematic comun. Vom colabora cu statele membre, țările de frontieră și Ucraina. Rusia va fi oprită”, a adăugat el.

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat miercuri în termenii cei mai duri „incursiunea dronelor ruse” în Polonia și a cerut Moscovei să oprească imediat „această năvală nebunească”, potrivit AFP.

„Incursiunea dronelor ruse în spațiul aerian polonez în timpul unui atac condus de Rusia asupra Ucrainei este pur și simplu inacceptabilă”, a declarat el pe rețeaua X. „Fac apel la Rusia să pună capăt acestei năvale nebunești (...) Nu vom face compromisuri în ceea ce privește securitatea Aliaților”, a adăugat el.

Premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat solidaritatea deplină cu Polonia ca urmare a încălcării grave și inacceptabile a spațiului său aerian de către Rusia.

Guvernele Suediei, Norvegiei și Letoniei au considerat miercuri inacceptabilă încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către Rusia și și-au exprimat sprijinul pentru Varșovia, subliniind că aliații „trebuie să colaboreze”.

În același timp, prim-ministrul ultranaționalist al Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că este solidar cu Polonia în urma încălcării „inacceptabile” a spațiului său aerian de către drone, fără a menționa însă că aparatele erau ruse și fără a condamna Moscova

„Ungaria este pe deplin solidară cu Polonia în urma recentului incident cu drone. Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”, a declarat Orban pe platforma de socializare X.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: