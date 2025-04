Budapesta poate rămâne fără drept de vot în UE. Ministrul estonian de externe: Ungaria este „în echipa lui Putin”.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că Ungaria este „în echipa lui Putin”, într-un interviu acordat publicației germane Rheinische Post, publicat pe 5 aprilie.

în imagine: Premierul Ungariei Viktor Orban susține o conferință de presă cu privire la rezultatele reuniunii UE la Bruxelles, Belgia, 19 decembrie 2024 |Foto de Ale_Mi – Depositphotos.com

„Ca să fii divizat, ai nevoie de două tabere puternice. Noi avem Ungaria, o țară foarte slabă, care este în echipa lui Putin. Nu în echipa noastră europeană,” a spus Tsahkna, potrivit The Kyiv Independent, citat de Aktual 24.

Tsahkna a făcut apel la formarea unei „coaliții a celor dispuși” (coalition of the willing) pentru ca Ungaria să nu mai poată abuza de dreptul de veto în instituțiile europene care necesită consens unanim.

Ungaria s-a opus în mod repetat sancțiunilor impuse Rusiei de către UE și a blocat ajutoarele europene pentru Ucraina.

La finalul lunii trecute, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a vizitat Moscova pentru a discuta despre cooperarea economică continuă dintre Ungaria și Rusia.

