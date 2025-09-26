Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis în timpul nopții

Danemarca a fost nevoită să închidă un aeroport în noaptea de joi spre vineri din cauza unei noi alerte cu drone.

Danemarca, în stare de alertă: Zboruri anulate sau perturbate din cauza dronelor| Foto: Depositphotos.com

Danemarca se confruntă în ultima perioadă cu incursiuni succesive de drone în zonele aeroportuare.

Recent, Guvernul danez a denunțat un „atac hibrid sistematic” și a avertizat că va crește capacitatea de neutralizare a dronelor.

Încă un aeroport danez a trebuit să fie închis în noaptea de joi spre vineri în urma unei a doua alerte cu drone în decurs de două nopți, Copenhaga afirmând că este vizată de la începutul săptămânii de un „atac hibrid” de origine necunoscută, informează vineri AFP, citată de Agerpres.ro

Spațiul aerian deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a trebuit să fie închis joi seara din cauza unei alerte cu drone, înainte de a fi redeschis în jurul orei locale 00:35 (22:35 GMT) vineri, a anunțat poliția daneză.

Închiderea aeroportului a constrâns un zbor al companiei KLM din direcția Amsterdam să se întoarcă din drum și a dus la anularea unui zbor al Scandinavian Airlines cu plecare din Copenhaga, potrivit site-urilor pentru monitorizarea zborurilor și ale unor companii aeriene.

Danemarca este în stare de alertă după o înmulțire a incidentelor în spațiul său aerian începând de luni.

Joi, șefa guvernului danez Mette Frederiksen a denunțat „atacuri hibride” și a atenționat că survolurile de drone „s-ar putea înmulți”.

Rusia reprezintă o „amenințare” pentru securitatea Europei

Autoritățile daneze nu au identificat deocamdată originea acestor aparate. Însă, „există în principal o țară care reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei, și anume Rusia”, a declarat Frederiksen.

La finalul unei discuții cu lidera daneză, președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat gata să „contribuie la securitatea spațiului aerian danez”.

În Danemarca, drone au fost reperate în noaptea de miercuri spre joi deasupra aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sondeborg (sud) și a bazei militare Skrydstrup (sud), potrivit poliției.

Luni seara deja, drone de origine neidentificată au survolat aeroportul din Copenhaga și cel din Oslo, în Norvegia vecină, blocând traficul vreme de mai multe ore.

Aceste survolări sunt „opera unui actor profesionist” și constituie „o amenințare sistematică”, a estimat ministrul apărării danez Troles Lund Poulsen.

Norvegia a anunțat joi că a arestat un bărbat de origine străină care opera o dronă lângă aeroportul internațional din Oslo. Aparatul a fost confiscat.

Incidente cu drone în România și Polonia

Aceste incidente survin după incursiunea unor drone ruse în Polonia și România la mijlocul lui septembrie și a unor avioane de luptă ruse în spațiul aerian estonian pe 19 septembrie, însă autoritățile daneze nu au stabilit în acest stadiu o legătură între aceste incidente.

Rusia a dezmințit „în mod ferm” că ar fi implicată în aceste survolări, ambasada sa de la Copenhaga denunțând „o provocare orchestrate”.

Danemarca se numără printre principalii susținători ai Ucrainei în fața ofensivei declanșate de Rusia în februarie 2022.

Guvernul danez a anunțat că achiziționează noi mijloace pentru „detecția și neutralizarea dronelor”.

Summit UE la Copenhaga

Țara scandinavă, membră a NATO, urmează să găzduiască săptămâna viitoare, la Copenhaga, un summit al șefilor de stat și de guvern ai țărilor Uniunii Europene.

Șefa guvernului danez a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre întărirea securității țării.

În timpul incidentelor precedente, armata a decis să nu doboare dronele, invocând în special securitatea civililor, potrivit șefului Statului Major danez, Michael Hyldgaard.

Aceste incidente intervin de asemenea la o săptămâna după ce Danemarca a anunțat achiziția, pentru prima dată, a unor arme de precizie cu rază de acțiune lungă pentru a putea lovi ținte îndepărtate, apreciind că Rusia va reprezenta o amenințare „timp de mai mulți ani”.

Foto: Depositphotos.com

