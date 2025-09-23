Reuniune a Consiliului NATO. Estonia a cerut activarea articolului 4 în urma încălcării spațiului său aerian de avioanele militare rusești.

NATO discută, marți, încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Rusia. Autoritățile estoniene au denunțat, vineri, violarea spațiului aerian de către trei avioane de luptă rusești, iar Tallinn a cerut activarea articolului 4 din Tratatul de la Washington.

Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marți la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spațiului aerian al acestei țări de către Rusia, a declarat luni agenției France Presse un oficial al alianței.

Estonia a convocat reprezentanții aliaților la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane militare rusești au intrat vineri ilegal în spațiul aerian eston. Articolul respectiv prevede consultări între membrii NATO în caz că unul din ei se consideră amenințat, informează Agerpres.ro

Avioanele de vânătoare rusești au survolat teritoriul Estoniei timp de 12 minute, ceea ce a provocat proteste ale NATO și ale Uniunii Europene împotriva unei noi provocări din partea Moscovei, care însă a negat veridicitatea afirmațiilor despre eveniment.

Polonia, de asemenea membră a NATO, a semnalat că aproximativ 20 de drone rusești au intrat ilegal în spațiul său aerian, în timpul unor atacuri asupra Ucrainei.

Incidentul a determinat ridicarea de la sol a unor avioane de vânătoare poloneze și olandeze din cadrul Alianței, care au doborât o parte din drone. Varșovia a convocat de asemenea consultări ale NATO conform Articolului 4.

O dronă rusească a intrat în 14 septembrie și în spațiul aerian al României, fiind interceptată de avioane de vânătoare românești și aliate.

