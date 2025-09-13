Alertă la granița României: avioane F-16, ridicate de la sol. Mesaje de avertizare RO-ALERT în Tulcea din cauza pericolului de prăbușire a dronelor rusești.

Alertă în Tulcea din cauza pericolului de prăbușire a dronelor rusești. România a ridicat avioane F-16 pentru monitorizarea situației.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

Oamenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie.

Incidentul vine la câteva zile de la pătrunderea a 19 drone în spațiul aerian polonez, măsură ce a determinat NATO să inițieze programul Santinela Estică pentru protecția flancului estic.

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, potrivit Antena3.ro

MApN: Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național

Două aeronave de lupta F 16 din Baza 86 Aeriana Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naționale.

„La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmarit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației”, transmite MApN.

Anterior, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunța că România va doborî dronele rusești care pătrund în spațiul aerian național.

Sistemele de apărare aeriană din Polonia, la „cel mai înalt nivel de alertă”

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat, sâmbătă, că autoritățile sunt în alertă maximă la granița cu Belarusul din cauza manevrelor strategice Zapad-2025 inițiate vineri de armată rusă și belarusă.

„Din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, forțele aeriene poloneze și aliate au început operațiuni preventive în spațiul nostru aerian. Sistemele de apărare aeriană terestre au atins cel mai înalt nivel de alertă”, a anunțat premierul Poloniei, Donald Tusk, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

NATO va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry” (Santinela Estică), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei.

