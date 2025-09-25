Ministrul Apărării anunță cum pot fi doborâte dronele care încalcă spațiul aerian românesc: „Comandantul misiunii decide”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat deciziile luate în ședința de joi a CSAT în privința doborârii dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aerian al României.

Astfel, în cazul dronelor și aeronavelor militare, decizia finală aparține comandantului misiunii, în timp ce în cazul aeronavelor civile care încalcă spațiul național decizia revine ministrului.

Două teme majore s-a regăsit pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de joi:

*Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție.

*Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

„Am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Toate instituţiile din sistemul naţional de apărare pot defini - există la fiecare din aceste instituţii o listă de obiective care trebuie protejate, o listă care se actualizează în funcţie de realităţi, o listă care poate să cuprindă obiective temporare. De exemplu, atunci când se întâmplă un eveniment important”, a explicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o declarație de presă citată de Agerpres.ro

În cadrul reuniunii CSAT s-a discutat şi cine ia deciziile necesare în cazul în care o aeronavă pătrunde neautorizat în spaţiul aerian al ţării.

„În cazul dronelor - aeronavele fără pilot - am stabilit prin ordin de ministru, din 4 iulie, detaliat, linia de comandă: cine, ce face şi cum face. (...) Avem aeronave cu pilot militare şi civile. În cazul celor militare, decizia şi toată procedura este coordonată şi derulată de comandantul misiunii, în conformitate cu toate regulile NATO de interceptare a aeronavelor militare. Am văzut un caz recent în Estonia. Sunt nişte paşi graduali şi folosirea armamentului şi distrugerea unui avion este ultima măsură, este o măsură de ultimă instanţă, dacă toţi ceilalţi paşi sunt ignoraţi şi aeronava nu se identifică şi nu părăseşte spaţiul aerian al României. Şi e vorba de aeronave cu pilot civile, caz în care rămâne decizia de doborâre la ministru, ca şi până acum”, a explicat ministrul Ionuț Moșteanu.

Dronă rusească în spațiul aerian românesc: piloții nu au doborât aparatul fără pilot din cauza „riscurilor colaterale”

Decizia CSAT de clarificare a procedurii birocratice privind lanțul de comandă pentru doborârea dronelor care încalcă spațiul aerian românesc vine în contextul în care la jumătatea lunii septembrie o dronă Geran folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16.

Atunci, piloții au decis să nu doboare aparatul fără pilot din cauza „riscurilor colaterale”.

Conform MApN, drona rusească Geran a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.

Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, informa atunci Ministerul Apărării Naționale.

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la Art 18:

„Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian naționalˮ.

În baza aceeași legi, ministrul apărării naționale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații.

Însă, după cum a recunoscut ministrul Apărării, Legea 73 din 2025 privind controlul utilizării spațiului aerian național nu avea încă aprobate normele de aplicare.

