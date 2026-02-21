Ninsori ușoare în Cluj la începutul weekendului. Cum va fi vremea astăzi, 21 februarie?

Clujenii vor avea parte de ninsori ușoare în acest sfârșit de săptămână.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 21 februarie | Foto: monitorulcj.ro

Vremea rămâne rece la Cluj iar astăzi sunt preconizate și ninsori ușoare.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, 21 februarie, temperatura medie va fi de numai un grad Celsius iar pe tot parcursul zilei va ninge sporadic până după miezul nopții.

Temperatura va crește, însă, duminică, atunci când anunțate chair și patru grade Celsius în jurul amiezii.

