Haralambie Mociu, fost portar la Unirea Dej, este aproape de a bate palma cu o nouă echipă! | EXCLUSIV

Haralambie Mociu (24 de ani) a fost unul dintre portarii utilizați de Unirea Dej în prima parte a acestui sezon.

Sosit la Unirea Dej la începutul sezonului, portarul care și-a început cariera la Academia Hagi a fost unul dintre oamenii de bază în mandatele lui Adrian Falub și Dan Bucșa.

Haralambie Mociu a apărat în 10 dintre cele 17 meciuri disputate de ardeleni în acest sezon, alături de care a încheiat sezonul de toamnă pe locul 8, cu 14 puncte.

Goalkeeperul nu va continua, însă, la Dej și în partea secundă a sezonului. El a ajuns la o înțelegere cu șefii clubului pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă și a devenit jucător liber de contract.

Totuși, portarul trecut pe la UTA Arad, Corvinul sau Gloria Bistrița nu va rămâne prea multă vreme fără echipă. Potrivit informațiilor obținute de monitorulcj.ro, Mociu a efectuat cantonamentul de iarnă alături de prima echipă a celor de la Ștefănești, locul secund în Seria a 4-a din al treilea eșalon.

Mai mult, sunt șanse mari ca cele două părți să ajungă la un numitor comun privind o înțelegere până la finalul acestei ediții. Ștefănești are 36 de puncte și luptă cu Flacăra Moreni (primul loc, 44 de puncte) și Olimpic Zărnești (locul 3, 35 de puncte) pentru ocuparea locurilor în podium la finalul sezonului regulat.

