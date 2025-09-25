Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca: Copenhaga denunță un „atac hibrid sistematic”

Mai multe zboruri au fost perturbate în urma incursiunii mai multor drone în apropierea aeroportului din Copenhaga. Guvernul denunță un „atac hibrid sistematic” și avertizează că va crește capacitatea de neutralizare a dronelor.

Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi în zona a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore.

Dronele au fost reperate în apropierea aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest) şi Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene din Skrydstrup (sud), înainte de a părăsi zona, notează AFP, citată de Digi24.ro

Guvernul danez a calificat joi prezența mai multor drone, în cursul nopții, deasupra unor aerodromuri și instalații militare din țară drept un „atac hibrid sistematic”, incidentul având loc la câteva zile după altul similar care a forțat închiderea aeroportului din Copenhaga pentru câteva ore, relatează EFE, potrivit Agerpres.ro

„Nu pare o coincidență, ci mai degrabă ceva sistematic. Nu putem spune cu siguranță cine se află în spatele acestor lucruri, dar totul indică un actor profesionist și un atac hibrid cu diferite tipuri de drone lansate simultan”, a declarat ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, într-o conferință de presă.

Poulsen a subliniat însă că nu există „o amenințare militară directă” împotriva Danemarcei și, deși a reiterat că nu se poate stabili nicio „legătură directă” cu Rusia, a menționat că „există țări sau actori care ar putea avea interesul de a reduce sprijinul pentru Ucraina”.

Atacul cu drone, o încercare de intimidare: Copenhaga va crește capacitatea de neutralizare

„Scopul acestor atacuri este de a crea frică și divizare în rândul populației”, a afirmat la rândul său ministrul justiției, Peter Hummelgaard, care a subliniat că autoritățile le iau „foarte în serios”.

El a dezvăluit că guvernul va promova achiziționarea de „noi capabilități de detectare și neutralizare a dronelor”, mai consemnează sursa citată.

Mai multe drone au fost observate începând de miercuri seara pe aeroporturile din Aalborg - unde spațiul aerian a fost închis și două zboruri au fost deviate către alte aeroporturi -, Esbjerg și Senderborg, precum și la baza aeriană Skrydstrup, a informat poliția daneză.

Prima dronă a fost observată în apropierea aeroportului din Aalborg, în nordul țării și al patrulea oraș ca mărime din Danemarca, miercuri la ora 21:44 ora locală (19:44 GMT), iar ultima în jurul orei 00:54 ora locală (22:54 GMT), joi.

Nu s-a clarificat încă ce tip de drone au fost implicate în aceste incidente.

Foto: Depositphotos.com

