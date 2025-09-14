Piloții români au avut aprobarea de a doborî drona rusească în spațiul aerian național. Ministerul Apărării: „Au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”.

O dronă Geran folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16. „Piloții au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, transmite Ministerul Apărării.

Drona rusească de atac a orbitat pentru aproximativ 50 de minute în spațiul aerian românesc, confirmă MApN.

Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției.

Ministerul Apărării (MApN) a venit cu clarificări după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României.

Conform sursei citate, drona rusească Geran a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.

„Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției.

Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, informează, duminică, Ministerul Apărării Naționale.

Securitatea națională, garantată

În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”, transmite MApN.

De asemenea, Ministerul Apărării Naționale susține că „toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent”, iar structurile de apărare sunt „pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare”, conform MApN.

Cine poate da ordin ca dronele să fie doborâte

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la Art 18:

„Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian naționalˮ.

În baza aceeași legi, ministrul apărării naționale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații.

Însă, după cum recunoaște ministrul Apărării, Legea 73 din 2025 privind controlul utilizării spațiului aerian național nu are încă aprobate normele de aplicare.

Altfel spus, aprobarea o dă ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune acest lucru.

„Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință”, notează ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina de Facebook.

