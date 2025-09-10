Drone rusești doborâte în spațiul aerian polonez. Mai multe aeroporturi au fost închise.

Drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez, iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise. Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.

| Foto: Depositphotos.com

Președintele și prim-ministrul Poloniei au fost notificați în legătură cu desfășurarea unei operațiuni de neutralizare a unor obiecte care au încălcat spațiul aerian polonez, a anunțat miercuri pe X ministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, citat de Reuters, potrivit Agerpres.ro

„Toate serviciile sunt active”, a spus el.

Polonia a închis miercuri patru aeroporturi, inclusiv principalul său aeroport Chopin din Varșovia, potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone în apropierea graniței cu Ucraina vecină.

Comandamentul militar al Poloniei a precizat că operațiunea militară este în curs și a îndemnat populația să rămână acasă, menționând regiunile Podlaskie, Mazowieckie și Lublin ca fiind cele mai expuse riscului.

„Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze monitorizează situația, iar forțele și unitățile subordonate rămân în stare de alertă maximă pentru a putea reacționa imediat”, potrivit unei informări publicate de comandamentul polonez.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că avioanele poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor ostile”.

„Suntem în contact permanent cu comandamentul NATO”, a adăugat el pe X.

Radarele au urmărit peste 10 obiecte, iar cele care ar putea reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”, a declarat comandamentul operațional.

Un „act de agresiune”

Armata poloneză a declarat că intrarea dronelor în spațiul aerian al țării în timpul atacului rusesc a fost un „act de agresiune” care a amenințat siguranța publicului și care a necesitat doborârea obiectelor.

„Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri”, a declarat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe X.

Polonia l-a informat pe secretarul general al NATO despre acțiunile întreprinse de țară cu privire la obiectele care au încălcat spațiul aerian al țării, a declarat miercuri prim-ministrul Donald Tusk.

Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului.

Foto: Depositphotos.com

