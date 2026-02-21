Victorie pentru „U” Cluj la Botoșani! Ardelenii sunt cu un picior și jumătate în play-off

Universitatea Cluj a câștigat pe terenul celor de la Botoșani, scor 3-1, și a ajuns la 48 de puncte în ierarhia Superligii.

„U” Cluj a câștigat la Botoșani / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Universitatea Cluj a făcut un pas important spre calificarea în play-off după ce a obținut toate cele trei puncte pe terenul celor de la FC Botoșani.

Ardelenii au început ca din tun meciul și au marcat de două ori în primul sfert de oră al meciului.

Bosniacul Jovo Lukic a marcat în minutele 4 și 14 și a ajuns la 13 reușite în acest sezon, fiind golgheterul campionatului, la egalitate cu Alexandru Dobre (Rapid).

Gazdele au revenit în joc prin golul lui Hervin Ongenda, însă elevii lui Leo Grozavu nu s-au mai putut apropia periculos de poarta lui Gertmonas.

Clujenii au mai marcat o dată după pauză, pe contraatac, prin Mouhamadou Drammeh (min. 55) și au stabilit scorul final, ajungând la cinci victorii în ultimele șase etape.

