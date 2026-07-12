Rezultate finale la Bacalaureat 2026: Județul Cluj, cea mai mare rată de promovare și patru medii de 10

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 au fost publicate, duminică, de Ministerul Educației. Județul Cluj are cea mai mare rată de promovare la nivel național și patru medii de 10.

Rezultate finale la Bacalaureat 2026: Județul Cluj, cea mai mare rată de promovare și patru medii de 10 | Foto: arhivă monitorulcj.ro

Rezultatele finale la Bacalaureat, după rezolvarea contestațiilor, au fost publicate duminică de Ministerul Educației.

Reevaluarea contestațiilor a fost încheiată sâmbătă seara, potrivit anunțului făcut de ministrul Educației Mihai Dimian.

Rezultate finale la Bacalaureat 2026: Județul Cluj, cea mai mare rată de promovare și patru medii de 10

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate duminică, 12 iulie, online.

Rezultatele finale BAC 2026, din Județul Cluj.

În județul Cluj sunt patru medii de 10, obținute de elevii de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca (3 medii de 10) și Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii, confirmate după soluționarea contestațiilor.

Județul Cluj are cea mai mare rată de promovare la BAC 2026 - 91,4%.

Sursa: bacalaureat.edu.ro

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. În județul Cluj, 4.405 de absolvenți ai claselor a XII-a s-au înscris pentru a susține probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026.

La nivel național, 97.020 de candidați au fost declarați promovați, din care 92.502 candidați din promoția curentă și 4.518 candidați din promoțiile anterioare.

Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la BAC 2026 a fost de 74.8%. După afișarea notelor finale de la Bacalaureat, procentul a crescut la 76,9%.

Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9 – 9,49 (16.704 – promoții cumulate), iar 70 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

*Limba și literatura română: 499;

*Limba și literatura maternă: 35;

*Proba obligatorie a profilului: 3.832 (Matematică: 2.455 + Istorie: 1.377);

*Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.312 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina Logică și argumentare: 886).

Numărul contestațiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 55.454, reprezentând 15,02% din numărul total de lucrări.

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea iunie-iulie pot participa la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului, în perioada 10-13 august, pentru probele scrise.

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