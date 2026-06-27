Încep probele scrise la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară. Peste 4.400 de elevi clujeni vor susține examenul.

Aproximativ 4.400 de elevi din județul Cluj vor susține probele scrise la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026.

Încep probele scrise la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară | Foto: DepositPhotos.com

4.405 de absolvenți ai claselor a XII-a vor susține, începând de luni, 29 iunie 2026, probele scrise din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026.

4.400 de elevi din Cluj înscriși la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară

În județul Cluj, 4.017 candidați din promoția curentă și 388 din seriile anterioare vor susține probele scrise la examenul de Bacalaureat în sesiunea care începe luni, 29 iunie 2026.

Din totalul candidaților, 3.064 sunt de la unități de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, iar 1.341 de candidați sunt din celelalte localități ale județului.

Calendarul examenului

Probele scrise încep luni, 29 iunie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română-proba E.a), urmată marți, 30 iunie 2026, de proba scrisă obligatorie a profilului–proba E.c). Joi, 2 iulie 2026, este programată să se desfășoare proba scrisă la alegere a profilului și a specializării–proba E.d), iar vineri, 3 iulie 2026 va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă–proba E.b)., pentru elevii care au studiat în limba minorităților naționale.

În județul Cluj, desfășurarea probelor scrise, din cadrul sesiunii iunie- iulie 2026 a examenului național de bacalaureat 2026, este organizată în 17 centre de concurs.

Comisia județeană de organizare a examenului național de bacalaureat din cadrul I.Ș.J. Cluj a aprobat cele 88 de solicitări, privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform procedurilor și a legislației în vigoare, care vizează: prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise; redactarea lucrării scrise prin dictarea conținutului de către candidat unui profesor asistent, de altă specialitate, decât cea la care se desfășoară proba respectivă, utilizarea instrumentelor compensatorii (hărți mentale, scheme conceptuale) și de scriere, în cazul elevilor cu deficiențe de vedere, picht și magnifier, prezența interpreților în limbajul mimico-gestual pentru elevii cu deficiențe de auz, respectiv susținerea probelor scrise în spital, respectiv la domiciliu.

Reguli Bacalaureat 2026, sesiunea de vară

Probele încep la ora 9.00, iar accesul candidaților în săli este permis în intervalul orar 7.30-8.30.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloace electronice de calcul, de stocare a informației sau de comunicare (telefoane, tablete, căști, smartwatch etc).

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de către aceștia ori de către alți candidați. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat.

La finalul fiecărei probe de examen, lucrările elevilor sunt scanate și încărcate în platforma națională destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise, fiind evaluate, aleatoriu, de către profesori evaluatori, din alte județe, decât cel de proveniență a lucrărilor.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat, acesta fiind elementul de noutate al acestei sesiuni. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Când se afișează rezultatele?

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 7 iulie 2026 (până la ora 12.00), urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații, conform calendarului publicat de Ministerul Educației și Cercetării, 8-9 iulie 2026.

Soluționarea contestațiilor se va realiza în perioada 9-10 iulie 2026, iar rezultatele finale vor fi comunicate în data de 13 iulie 2026.

Un candidat este declarat promovat la examenul național de bacalaureat dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise și a fost notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea, obținând, în final, cel puţin media 6 la probele scrise.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Șefa IȘJ Cluj, Marinela Marc, mesaj pentru elevi: „Cred în potențialul vostru”

„Vă însoțesc cu gândul la începutul examenelor, care încheie o etapă importantă din parcursul vostru școlar. Pentru unii dintre voi, rezultatele vor fi foarte bune, pentru alții vor fi modeste, iar unii poate nu vor reuși din prima încercare. Indiferent de rezultat, este important să nu uitați că valoarea voastră ca oameni nu este dată de o notă, că examenul de bacalaureat măsoară nivelul cunoștințelor și competențelor, prin rezolvarea unor subiectele primite într-un anumit moment. Nu poate măsura caracterul, bunătatea, generozitatea, perseverența sau puterea de a merge mai departe – valori pe care le-ați acumulat de-a lungul anilor și care vă vor ghida în viață. Am încredere în fiecare dintre voi și sunt convinsă că veți continua să luptați pentru obiectivele voastre, indiferent de obstacole. Cred în potențialul vostru și sunt sigură că veți avea alături sprijinul și încurajarea celor dragi, indiferent de rezultatul acestui examen.

Vă îndemn să abordați probele cu încredere și calm, să citiți cu atenție cerințele, să vă concentrați asupra a ceea ce aveți de făcut și să nu vă lăsați influențați de tentația unor scurtături. Experiența ne arată că succesul durabil se construiește prin muncă, seriozitate, cunoștințe solide și integritate. Îmi exprim aprecierea față de generația voastră, care a demonstrat capacitate de adaptare, responsabilitate și perseverență în fața provocărilor întâlnite pe parcursul anilor de liceu. Fiecare experiență v-a ajutat să creșteți și să vă maturizați, iar acesta este și motivul pentru care bacalaureatul este considerat, pe bună dreptate, examenul maturității. Vă doresc tuturor mult succes, încredere în propriile forțe și inspirația de a da tot ce aveți mai bun!, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Informații utilie cu privire la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026 sunt disponibile, accesând următorul link: https://www.isjcj.ro/examene-nationale/bacalaureat/

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Foto: DepositPhotos.com

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