Elevii care încep liceul din toamnă vor susține un Bacalaureat „diferențiat”: două probe de evaluare a competențelor lingvistice și mai multe probe scrise

Elevii care vor începe clasa a IX-a în anul școlar 206-2027 vor susține la încheierea liceului un Bacalaureat „diferențiat”, care va include mai multe probe. Ordinul de ministru a fost trimis deja spre publicare în Monitorul Oficial.

Elevii care încep liceul din toamnă vor susține un Bacalaureat „diferențiat”: două probe de evaluare a competențelor lingvistice și mai multe probe scrise | Foto: pexels.com

Noile reglementări vizează structura examenului de Bacalaureat pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri-cadru.

Astfel, elevii care vor începe liceul din toamnă vor avea de susținut un Bacalaureat „diferențiat”, potrivit noii structuri aprobate de Ministerul Educației.

Elevii care încep liceul din toamnă vor susține un Bacalaureat „diferențiat”: două probe de evaluare a competențelor lingvistice și mai multe probe scrise

Printre principalele noutăți se regăsesc:

*Evaluarea competențelor la două limbi moderne (pe lângă evaluarea competențelor la limba română și a competențelor digitale);

*Probe scrise diferențiate în funcție de filieră și profil (real, umanist, tehnologic, vocațional);

*Introducerea unei probe de evaluare a competențelor de bază (proba F), cu discipline la alegere.

Concret, potrivit noilor modificări, vor exista două probe pentru evaluarea competențelor lingvistice, de asemenea, vor fi introduse probe scrise diferențiate în funcție de profil și specializare, și va fi inclusă o nouă probă de evaluare a competențelor de bază (proba F).

„Probele de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (proba B), proba de evaluare a competențelor digitale (proba C) și proba de evaluare a competențelor de bază (proba F) sunt prevăzute a se desfășura în timpul anului școlar”, potrivit informării publicate de Ministerul Educației.

Ce se schimbă?

În prezent, examenul national de Bacalaureat include evaluarea competențelor la limba română, competențelor digitale și la o limbă străină. De asemenea, sunt trei probe scrise: limba și literatura română, o probă obligatorie a profilului și o probă la alegere (plus proba scrisă la limba maternă în cazul elevilor care studiază într-o limbă a minorităților naționale).

Bacalaureatul „diferențiat”, care va fi susținut de elevii care vor începe liceul în anul școlar 2026-2027, aduce o serie de modificări:

Elevii vor susține două probe de evaluare a competențelor, în loc de una, câte o probă pentru fiecare limbă modernă studiată.

De asemenea, elevii vor susține patru probe scrise în loc de trei.

Pentru elevii de la matematică-informatică apare obligativitatea unei probe din zona disciplinelor umaniste.

În cazul elevilor de la științe sociale rămâne proba la istorie și o disciplină socio-umană la alegere, însă apare o probă suplimentară din zona reală. Iar elevii de la filologie vor susține inclusiv o probă scrisă la o limbă modernă.

Probele examenului de bacalaureat 2030:

*probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba română (proba A01, toate profilurile, toate specializările) - proba există și în prezent;

*probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba maternă (proba A02, minorități) - proba există și în prezent;

*probă de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (proba B) - în prezent se evaluează competențele la o singură limbă modernă;

*proba de evaluare a competențelor digitale (proba C) - proba există și în prezent.

Probe scrise

*limba și literatura română, proba A1/A2/A3 (comună (A1), cu excepția: profilului umanist, specializarea filologie (A2), respectiv minorități (A3) - proba există și în prezent;

*limba și literatura maternă (proba D, minorități) - proba există și în prezent;

*două probe scrise obligatorii diferențiate (proba E), astfel:

*prima probă - filiera teoretică:

*pentru specializarea matematică-informatică - matematică;

*pentru specializarea științe ale naturii - probă la alegere între fizică, chimie și biologie;

*pentru specializarea științe sociale – istorie;

*pentru specializarea filologie - limba și literatura unei limbi de circulație internațională;

*prima probă- filiera tehnologică: probă specifică domeniului de pregătire;

*prima probă - filiera vocațională: una dintre disciplinele de specialitate;

(În actuala structură a bacalaureatului, această primă probă obligatorie diferențiată este proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie.)

*a doua probă - filiera teoretică:

*pentru specializarea matematică-informatică - o disciplină la alegere între informatică, fizică, chimie, biologie;

*pentru specializarea științe ale naturii - o disciplină la alegere între fizică, chimie, biologie, matematică, informatică;

*pentru specializarea științe sociale - o disciplină la alegere între geografie, discipline socio-umane, religie;

*pentru specializarea filologie -o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie;

*a doua probă - filiera tehnologică: o disciplină relevantă pentru profilul real;

*a doua probă - filiera vocațională: o disciplină relevantă pentru profilul predominant al specializării;

(În actuala structură a bacalaureatului, această a doua probă obligatorie diferențiată este proba la alegere.)

*o probă scrisă de evaluare a competențelor de bază (proba F), la alegere:

*pentru profilul real: o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie

*pentru profilul umanist: o disciplină la alegere între matematică, fizică, chimie, biologie

*pentru filiera tehnologică - una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E

*pentru filiera vocațională - una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E

(Această probă nu există în actuala structură a bacalaureatului și este o probă complementară profilului.)

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