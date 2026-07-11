Alertă aeriană în Tulcea: Drone detectate în apropierea graniței

Alertă aeriană în dimineața zilei de sâmbătă, în Tulcea: mai multe drone au fost detectate în apropierea localităților Chilia și Ismail din Ucraina.

Alertă aeriană în Tulcea: Drone detectate în apropierea graniței| Foto: DepositPhotos.com

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat sâmbătă, 11 iulie, la ora 4.39, ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail, Ucraina.

Alertă aeriană în Tulcea: Drone detectate în apropierea graniței

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, potrivit unei informări publicate sâmbătă de MApN.

Un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4.41.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, potrivit MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.07.

Ministerul Apărării precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de incidente și menține permanent legătura cu acestea.

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Foto: DepositPhotos.com

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