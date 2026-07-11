Pot începe lucrările de construcție la Spitalul Regional Cluj: peste 3 ani pentru realizarea investiției

Pas important pentru realizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj: amplasamentul a fost predat constructorului, după finalizarea lucrărilor pregătitoare, etapă ce marchează începerea efectivă a lucrărilor de execuție la construcția spitalului.

Pot începe lucrările de construcție la Spitalul Regional Cluj: peste 3 ani pentru realizarea investiției|Foto: spitalregionalcluj.ro

Contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, proiect major de infrastructură medicală cu impact regional, a fost semnat în mai 2026.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) a anunțat în această săptămână că amplasamentul Spitalului Regional de Urgență Cluj a fost predat antreprenorului, marcând, practic, începerea lucrărilor aferente pachetului doi al investiției, adică construcția propriu-zisă a viitorului spital regional.

Pot începe lucrările de construcție la Spitalul Regional Cluj: peste 3 ani pentru realizarea investiției

„Acest moment reprezintă trecerea de la etapa lucrărilor preliminare la construcția propriu-zisă a viitorului spital regional și marchează o etapă esențială în implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România”, potrivit ANDIS.

După semnarea contractului pentru realizarea Spitalului Regional Cluj, primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, anunța că o bună parte din etapele premergătoare - etapa fundațiilor speciale și devierea utilităților - au fost realizate deja. Astfel, după încheierea etapelor premergătoare urma debutul efectiv al lucrărilor în teren.

„Proiectul Spitalului Regional de Urgență Cluj intră în faza de execuție a clădirii propriu-zise”, adaugă sursa citată.

Lucrările din această etapă au o durată contractuală de peste 3 ani (40 de luni).

Spitalul Regional de Urgență Cluj va deveni principalul furnizor de servicii medicale din Regiunea de Nord-Vest, fiind vorba despre unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România și reprezintă o investiție esențială pentru creșterea calității actului medical, pentru reducerea presiunii asupra unităților sanitare existente și pentru asigurarea accesului la servicii medicale moderne pentru milioane de cetățeni din Transilvania.

Spitalul va trata inclusiv cazuri critice și complexe:

*849 de paturi – 106 paturi pentru ATI, inclusive Pediatrie, Neonatologie și Unitate pentru Arși (12 paturi pentru Arși, 34 pentru spitalizarea de zi)

*71 de cabinete ambulatorii organizate în 11 clinici

*Bloc operator – 22 de săli de chirurgie, din care 2 săli hibrid

*Clădirea principală va fi organizată pe 8 niveluri

Contractul include și realizarea unui heliport și a unui parc fotovoltaic. Valoarea contractului, inclusiv TVA, este de circa 2,2 miliarde de lei. Valoarea investiției totale este de aproximativ 3,4 miliarde de lei.

Lucrările din cadrul primei etape de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj au început în teren în mai 2024. Constructorul român Ubitech Construcții SRL a câștigat licitația pentru primul pachet de lucrări în valoare de 52,2 milioane de lei.

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