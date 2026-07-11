Vreme capricioasă cu temperaturi ridicate și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturile sunt în creștere, dar instabilitatea atmosferică se va menține, astfel că nu vor lipsi ploile însoțite de descărcări electrice. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 11 iulie|Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 11 iulie, temperaturile vor fi în creștere în majoritatea zonelor țării, cu precădere în sud-vestul teritoriului unde vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, inclusiv în zonele montane, în Moldova și Maramureș, izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea unde vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei la munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 - 34 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 7 - 21 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, cu maxime de 26 de grade Celsius și minime de 13 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și șanse de precipitații, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și pe perioada episoadelor de averse.

Șansele de precipitații se vor diminua treptat, însă până la începutul săptămânii viitoare vremea va fi caracterizată de instabilitate atmosferică crescută.

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