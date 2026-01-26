Calendarul anului școlar 2026-2027: Cursuri din 7 septembrie, modificări la vacanțe și examene

Cursurile anului școlar 2026 - 2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027, potrivit proiectului privind structura anului şcolar viitor. Una dintre principalele modificări vizează reducerea opțiunilor pentru vacanța la decizia inspectoratelor școlare.

Calendarul anului școlar 2026-2027: Cursuri din 7 septembrie, modificări la vacanțe și examene

La finalul săptămânii trecute, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică Structura anului școlar 2026-2027.

Astfel, cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027, potrivit propunerii Ministerului Educației.

Potrivit proiectului, pentru clasa a VIII-a, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa a XII-a - pe 4 iunie 2027.

Vacanța de iarnă va fi în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, potrivit propunerii ministerului. De asemenea, vacanța de Paște va fi în perioada 26 aprilie 2027 – 4 mai 2027.

Calendarul anului școlar 2026-2027: Cursuri din 7 septembrie, modificări la vacanțe și examene

Principala modificare față de anii școlari anteriori constă în fixarea a două intervale (săptămâni) între care se poate alege săptămâna de vacanță la nivel de județ, față de trei intervale, în anii anteriori, potrivit proiectului propus de Ministerul Educației.

„Principala modificare, față de structura anilor școlari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanța la decizia inspectoratelor școlare la două (față de trei).

Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță). Prin urmare, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie - 7 martie 2027”, precizează Ministerul Educației și Cercetării.

În ceea ce privește intervalul propus pentru cele două săptămâni de vacanță între care se poate opta (22 - 28 februarie/1 - 7 martie), arată Ministerul Educației, propunerea este justificată de nevoia de a crea un echilibru în ceea ce privește numărul de săptămâni consecutive de cursuri.

„Decizia privind săptămâna de vacanță se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ”, arată sursa citată.

Astfel, în proiectarea structurii anului școlar 2026 - 2027 s-au avut în vedere:

*perioada de desfășurare a probelor de competențe din cadrul examenului național de bacalaureat 2027 în ultimele două săptămâni de cursuri ale anului școlar 2026 - 2027;

*desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026 - 2027 și a probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în următoarele două săptămâni după finalizarea cursurilor. În acest sens, precizăm că începerea anului școlar în data de 14 septembrie (față de 7 septembrie, propunerea actuală) ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie și, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfășurării examenelor naționale);

*organizarea simulărilor probelor scrise ale examenelor naționale (evaluarea națională și examenul național de bacalaureat) în luna martie 2027.



Proiecțiile privind perioadele de desfășurare alocate examenelor naționale sunt orientative, calendarele de desfășurare urmând a fi stabilite ulterior, prin documente distincte, după parcurgerea procesului de transparență decizională, mai arată sursa citată.

Foto: Depositphotos.com

