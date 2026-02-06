Probleme la Căile Ferate Române. CFR SA, suspectată de abuz.

CFR SA este bănuită de abuz de poziție dominantă, lucru care ar fi dus la anumite blocaje pe piață.

CFR SA, bănuită de abuz de poziție dominantă | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație cu privire un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România.

CFR SA, suspectată că blochează accesul unor furnizori pe piață

„Autoritatea de concurență analizează dacă anumite comportamente ale CFR SA, inclusiv în legătură cu neimplementarea unor investiții necesare funcționării sistemului de alimentare cu energie electrică de tracțiune, ar fi putut avea ca efect menținerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnizori pe piața furnizării energiei electrice de tracțiune din România”, se arată într-un comunicat remis vineri, 6 februarie 2026, de Consiliul Concurenței.

Conform autorității de concurență, în cadrul investigației, s-au efectuat inspecții inopinate la sediul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA și la sediul Electrificare CFR SA. CFR SA este administratorul infrastructurii feroviare din România, iar Electrificare CFR SA, filială a acesteia, este furnizorul de energie electrică de tracțiune în rețeaua feroviară. Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și urmăresc obținerea informațiilor și documentelor necesare clarificării situației analizate. Efectuarea inspecțiilor inopinate nu reprezintă o constatare a unei încălcări a legislației în domeniul concurenței.

Legea concurentei interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activității economice sau prejudicierea consumatorilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: