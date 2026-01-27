Mai puține clase a IX-a la Cluj din toamnă. De ce a scăzut numărul de locuri pentru boboci?

Odată cu începerea anului școlar 2026-2027, în Cluj vor fi mai puține clase a IX-a.

Vor fi mai puține clase a IX-a la Cluj, odată cu începerea anului școlar 2026-2027 | Foto: pixabay.com / Fotografie ilustrativă

Recent, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a stabilit numărul claselor de la unitățile de învățămând din județ, odată cu începerea anului școlar 2026-2027.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a aprobat Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027

Mai puține clase a IX-a în județul Cluj

De aici aflăm că, la nivelul județului Cluj, din toamnă vor exista mai puține clase a IX-a.

Potrivit IȘJ Cluj, pentru învățământ liceal, au fost alocate 225 clase a IX-a, față de 250 de clase propuse pentru anul școlar în curs pentru că s-a luat în vedere numărul mai mic al elevilor din clasa a VIII-a, înscriși în anul școlar 2025-2026, respectiv 5.716, la care se adaugă, în medie, 350 de elevi veniți din județele limitrofe, având în vedere anumite specializări existente doar în liceele vocaționale clujene, inclusiv în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.

Numărul mai mic de clase a IX-a se explică, pe lângă numărul elevilor din clasele a VIII-a și prin efectivele diferite la clasa a IX-a stabilite prin cadrul legislativ, raportat la anul școlar în curs.

Aceste clase sunt repartizate astfel: 199 clase a IX-a cu predare în limba română, 2 clase a IX-a cu predare în limba germană, 24 clase a IX-a cu predare în limba maghiară;

„Este îmbucurător faptul că numărul prognozat al copiilor și al elevilor pentru anul școlar viitor este în creștere semnificativă, mai puțin la clasa a IX-a, unde apare și o noutate legislativă. (…). Anul școlar viitor va aduce, pe lângă noile planuri cadru la clasa a IX-a de liceu și o reașezare a infrastructurii educaționale a unităților de învățământ preuniversitar. (…) În județul Cluj vin, în fiecare an copii și din județele limitrofe, având în vedere calitatea serviciilor educaționale și infrastructura la standarde ridicate”, a precizat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, citată într-un comunicat al Instituției.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: