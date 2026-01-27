Câte clase vor fi în școlile din Cluj la toamnă? IȘJ a aprobat planul pentru anul școlar 2026-2027.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a stabilit numărul claselor de la unitățile de învățămând din județ, odată cu începerea anului școlar 2026-2027.

A fost stabilit numărul claselor de la unitățile de învățământ din județul Cluj pentru anul școlar 2026-2027 |Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Recent, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a aprobat Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027

Așadar, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a aprobat, pentru anul școlar 2026-2027, următoarele cifre de școlarizare:

Învățământul antepreșcolar: 168 de grupe, față de 152 propuse pentru anul școlar în curs; Învățământul preșcolar: 271 de grupe cu Program Normal, față de 287 în anul școlar în curs, 597 grupe cu Program Prelungit, față de 564 în anul școlar în curs, cererea fiind mai mare la grupele cu Program Prelungit;

3. Învățământul primar: 1.600 de clase, față de 1.586 în anul școlar în curs, din care 363,49 de clase pregătitoare;

Învățământul gimnazial: 1.071 de clase, din care 282,92 clase a V-a, față de 280,48 în anul școlar în curs; Pentru învățământ liceal, au fost alocate 225 clase a IX-a, față de 250 de clase propuse pentru anul școlar în curs, având în vedere numărul mai mic al elevilor din clasa a VIII-a, înscriși în anul școlar 2025-2026, respectiv 5.716, la care se adaugă, în medie, 350 de elevi veniți din județele limitrofe, având în vedere anumite specializări existente doar în liceele vocaționale clujene, inclusiv în școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Numărul mai mic de clase a IX-a se explică, pe lângă numărul elevilor din clasele a VIII -a și prin efectivele diferite la clasa a IX-a stabilite prin cadrul legislativ, raportat la anul școlar în curs.

Aceste clase sunt repartizate astfel: 199 clase a IX-a cu predare în limba română, 2 clase a IX-a cu predare în limba germană, 24 clase a IX-a cu predare în limba maghiară;

Din punctul de vedere al distribuției pe filiere, profiluri și specializări, ponderea claselor se prezintă astfel: 100,5 clase învățământ liceal teoretic, 26,5 clase învățământ liceal vocațional, 98 de clase învățământ liceal tehnologic, din care 10 clase învățământ tehnologic dual;

Învățământ seral și învățământ cu Frecvență redusă: 47 de clase învățământ seral, din care 2 clase a IX-a și 11 clase a XI-a; Învățământ postliceal și de maiștri: 63 de clase învățământ postliceal, din care pentru anul I-42 de clase (39 de clase la zi și 3 clase la seral), 11 clase de maiștri, din care pentru anul I-6 clase( 4 clase la zi și 2 clase la seral); Învățământul special: 229 clase, cu 11 clase mai mult față de anul școlar în curs; Cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor Cluj: 8923 locuri, cu 459 de locuri mai mult, față de anul școlar în curs; Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 703 clase, cu 14 clase mai mult față de anul școlar curent.

„Elaborarea Proiectului planului de școlarizare este cea mai importantă activitate de pregătire a anului școlar următor. În funcție de numărul grupelor și al claselor aprobate pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, se realizează proiectul de încadrare cu personal didactic (…) se comandă manuale școlare și se iau decizii organizatorice la nivelul unităților de învățământ. Județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă specializări și calificările pentru toate filierele și profilurile. Este îmbucurător faptul că numărul prognozat al copiilor și al elevilor pentru anul școlar viitor este în creștere semnificativă, mai puțin la clasa a IX-a, unde apare și o noutate legislativă. Anul școlar viitor va aduce și o reașezare a infrastructurii educaționale a unităților de învățământ preuniversitar, care, prin proiectele derulate de autoritățile publice locale, au beneficiat de ample lucrări de reabilitare, moderizare, construirea de spații noi, astfel încât să putem oferi standardele de calitate pe care beneficiarii sistemului de educație din județul Cluj le așteaptă”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, citată în comunicatul instituției.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: