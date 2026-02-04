Propagandă socialistă în UBB? Cum comentează conducerea instituției.

Teoria marxistă și textele lui Engels revin în actualitate, la UBB. Un grup de studenți vrea să „aprofundeze” lucrările fondatorilor socialismului științific, însă nu oricum: demersul, desfășurat în spațiile universității clujene este susținut de o organizație politică, ce militează pentru „construcția unei organizații politice socialiste revoluționare și internaționaliste”.

„Un grup de inițiativă care dorește să conecteze oameni cu o perspectivă socialistă, revoluționară și internaționalistă în vederea construcției ulterioare a unei organizații politice”, organizează „seminarii” de analiză și „aprofundare” a doctrinei socialiste.

Cazul este unul simptomatic, în contextul în care acțiunea se desfășoară într-unul din spațiile Universității Babeș-Bolyai, mai exact al Facultății de Sociologie și Asistență Socială (FSAS).

Suspiciuni de propagandă politică de tip socialist în UBB

Unul dintre cele mai problematice aspecte vizează faptul că cercul de analiză este asumat de o organizație politică: Grupul de Acțiune Socialistă, ce are drept obiectiv „construcția unei organizații politice socialiste revoluționare și internaționaliste”.

„Vino cu noi să discutăm despre «Principiile Comunismului» de Friedrich Engels - un text scurt și introductiv, potrivit ca bază pentru cei la început de drum în înțelegerea teoriei marxiste, dar și un refresh binevenit pentru cei avansați.”, se arată în invitația lansată de organizația politică Grupul de Acțiune Socialistă, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit legislației, instituțiile de învățământ superior sunt spații dedicate exclusiv educației și cercetării, iar desfășurarea de acțiuni de propagandă politică este interzisă în spațiul universitar.

„În incinta facultății se desfășoară un cerc de lectură, inițiat de către unul dintre studenții noștri, în care se citesc texte ale unor autori care fac parte din canonul de sociologie în toate universitățile.

Grupul de Acțiune Socialistă este o organizație care nu este afiliată în niciun fel cu Facultatea de Sociologie”, a declarat pentru monitorulcj.ro Anca Simionca, decanul Facultății de Sociologie și Asistență Socială (UBB).

Conform reprezentanților facultății, singurul lucru pe care îl aprobă FSAS este un „cerc de lectură” într-un context de dezbatere și analiză, pe texte academice. În același timp, decanul Facultății de Sociologie arată că vor fi făcute verificări în privința „asocierii” ce transpare din felul în care este promovat evenimentul și organizația Grupul de Acțiune Socialistă.

„Pentru noi este foarte important să păstrăm în mediul academic doar ceea ce se potrivește cu mediul academic.

Locul acțiunii politice nu este în universitate.

Este un cerc de lectură care nu este la prima ediție și, din câte știu, participă 10-12 persoane, deci nu este un eveniment de anvergură”, a explicat decanul Facultății de Sociologie, Anca Simionca.

Astfel, potrivit reprezentanților facultății, evenimentul reprezintă o dezbatere pe marginea unui text de Friedrich Engels, chiar dacă modul în care este prezentat lasă loc unor interpretări.

„Descrierea, «discuție pe text», cred că este concordantă cu aprobarea pe care am dat-o noi. Cu siguranță nu există sprijin din partea facultății pentru o organizație politică. Nu este concordant cu statutul nostru. E foarte important, în schimb, să nu ajungem într-o zonă de cenzură, în care din frica de a nu confunda analiza unor texte cu propaganda conținutului textelor respective, să ajungem să nu mai putem vorbi despre nimic”, a adăugat Anca Simionca, decanul Facultății de Sociologie (UBB).

„Nu mai stăm. Ripostăm”

Conform prezentării GAS pe pagina oficială, care are și o rubrică pentru „adeziune”, scopul acestei organizații este să reprezinte „un instrument de luptă contra capitalismului și exploatării și să articuleze o alternativă concretă la sistemul actual”.

Astfel, Grupul de Inițiativă Socialistă se definește drept o platformă ce își propune „să conecteze oameni cu o perspectivă socialistă, revoluționară și internaționalistă în vederea construcției ulterioare a unei organizații politice”.

GAS apelează la instrumente precum „dialectica și materialismul istoric”, iar propunerile politice ale organizației se bazează pe cunoașterea „practicilor revoluționare anterioare”.

„Revoluție, nu reformă – Recunoaștem imposibilitatea de a reforma sistemul capitalist pentru a-l face funcțional pentru mase și cei exploatați, precum și necesitatea înlocuirii acestuia cu un sistem socialist bazat pe planificare democratică și pe controlul celor care muncesc asupra mijloacelor de producție. Nu urmărim doar să luăm parte la simple exerciții electoraliste și parlamentariste, ci să construim o organizație care să lupte cu sistemul în mod real, unificând organizarea la firul ierbii a clasei muncitoare”, potrivit site-ului oficial al organizației.

Desigur, nu lipsesc alte atribute specifice (simbolistica uzitată: flacăra socialistă/secera și ciocanul), caracterul internaționalist și unitar, pe modelul lozincii leniniste.

„Dorim să întreținem o conexiune permanentă cu întreaga clasă muncitoare, agent al acestei transformări necesare, și să întărim unitatea în rândul celor care muncesc în fața exploatatorilor. Recunoaștem că unele persoane și grupuri sociale sunt expuse unor feluri specifice de opresiune pe baza încadrării lor esențialiste în anumite identități (de gen, rasă, etc). Afirmăm și sprijinim luptele lor contra acestor forme de oprimare ca parte integrată din lupta împotriva capitalismului”, se mai arată în programul ce definește Grupul de Inițiativă Socialistă.

Ce spune conducerea UBB?

În răspunsul oferit monitorulcj.ro, conducerea UBB semnalează că universitatea rămâne un spațiu al „dezbaterii academice”, delimitându-se de propaganda politică sau alte manifestări cu caracter radical.

„Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este și va rămâne un spațiu al dezbaterii academice, delimitându-se însă ferm de orice manifestare cu caracter radical sau de propagandă politică și a evenimentelor, curentelor și fenomenelor extremiste de orice natură”, transmite Universitatea Babeș-Bolyai.

De altfel, Carta UBB interzice în mod clar „acțiunile cu caracter de propagandă politică sau prozelitism religios” (Art. 9, alin. 4). De asemenea, Carta arată că „UBB este ataşată tradiţiei gândirii libere, libertăţii academice, recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pluralismului politic, valorilor democratice, eticii, transparenţei deciziilor şi activităţii sale, precum şi principiilor supremaţiei legii, reprezentativităţii și proporţionalităţii” (Art. 10, alin. 1), promovând libertatea de gândire și exprimare prin independența față de ideologii și dogme (Art.8, alin 1).

Mai mult, conducerea UBB arată că nu i-a fost solicitat acordul pentru desfășurarea evenimentului în spațiile universității, iar aprobarea a fost dată de facultate.

„În legătură cu evenimentul care a declanșat acest punct de vedere solicitat de presă - citirea lucrării lui Engels: Principiile comunismului, în cadrul Cercului de lectură marxist -, conducerii UBB nu i-a fost solicitată aprobarea derulării în spațiile UBB, acordul fiind oferit de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a UBB, care administrază spațiul, acesteia revenindu-i așadar și datoria instituțională de a se asigura că sunt îndeplinite condițiile derulării unui astfel de eveniment, conform principiilor și reglementărilor UBB, și anume că Universitatea este, prin definiție, un spațiu al dezbaterii academice, cu respectarea normelor de dialog academic, fără nicio interferență sau orientare politică sau radical-extremistă”, arată Universitatea Babeș-Bolyai în reacția oferită pentru monitorulcj.ro

Cum va proceda UBB dacă un „cerc de lectură” va „aprofunda” și impulsiona dezbaterea-popularizarea unor texte și concepții ale autorilor de extremă-dreapta?

