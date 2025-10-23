Clujeanul întemnițat 8 ani de zile în China critică vizita în România a directorului adjunct de la închisoarea unde a stat: „Scuzăm crimele torționarilor comuniști.”

Clujeanul închis timp de 8 ani într-un penitenciar din China, Marius Balo, nu a văzut cu ochi buni vizita în România a reprezentanților sistemului penitenciar din Shanghai, locul în care a fost încarcerat.

Clujeanul Marius Balo, închis 8 ani în China critică vizita în România a directorului adjunct de la penitenciarul unde a stat | Foto: Marius Balo / anp.gov.ro

La începutul acestei săptămâni, 20-21 octombrie, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a „avut onoarea” de a găzdui „o delegație formată din șase reprezentanți ai sistemului penitenciar din Shanghai, Republica Populară Chineză, condusă de Dai Weidong, director general adjunct.”

Însă Marius Balo, întemnițat timp de 8 ani în China nu a privit cu ochi buni această întâlnire oficială.

Clujeanul întemnițat 8 ani în China: „Eram fortați să îngenunchem”

„Ce onoare, într-adevăr! Mi-l amintesc foarte bine pe Dl. director adjunct Dai Weidong! Venea periodic în vizită la penitenciarul Qing Pu din Shanghai unde am fost întemnițat pe nedrept timp de opt ani de zile (2014-2022) și împreună cu directorul închisorii, Dl. Li Qiang, se asigura de implementarea exemplară a sistemului draconic de muncă forțată în care eram cu toții înregimentați. Încolonați în fiecare dimineață în fața dormitoarelor, întemnițații erau forțați să îngenuncheze în fața gardienilor pe măsură ce se numărau, fiecare pe el însuși. Odată numărătoarea încheiată începeau jurămintele de credință față de Partid și față de liderul suprem!”, își amintește Marius Balo.

El a vorbit și despre cântec și cum și cei mai bolnavi de acolo erau scoși din dormitoare pe timpul zilei.

„Gong chan dang shi wo de mama! -Partidul comunist este mama mea. Acesta era cântecul cu care începea ziua de muncă, în timp ce deținuții erau mânați, în pas de marș, înspre fabricile închisorii. Cei care, fiind prea bolnavi sau prea în vârstă, nu puteau mărșălui, erau conduși, în pas normal, de un alt gardian în urma grupului. Exista și o a treia categorie, a celor care nu se puteau ține pe picioare. Și aceștia erau forțați să plece înspre fabrici. Regula era ca nimeni, indiferent de cât de bolnav sau neputincios ar fi fost, să nu rămână în dormitoare”, a mai spus Balo.

Clujeanul își mai amintește că dormitoarele erau închise cu cheia până seara, iar neputincioșii erau și muribunzii erau aruncați claie peste grămadă pe un căruț rudimentar pe care doi întemnițați, asemenea unor catâri de povară, îl trăgeau după ei pe drumul care ducea înspre fabrici.

Marius Balo: Oare directorul adjunct al închisorii le-a relatat omologilor români ce ne făceau acolo?

Potrivit lui Marius Balo, directorul adjunct Dai Weidong se asigura de asemenea că în zilele de miercuri erau cu toții plini de elan proletar în timp ce erau scoși pe terenul de fotbal din curtea închisorii și forțați să recite poezii, cântece patriotice sau să pună în scenă piese de teatru de preamărire a Partidului Comunist și a liderului suprem. La finalul zilei primeau un picior de rață, singura bucată de carne a săptămânii.

„Oare Dl. director adjunct Dai Weidong le-a relatat omologilor români despre aceste aspecte? Oare au discutat despre cazul Alinei Apostol, românca întemnițată încă acolo? Sper din tot sufletul că au făcut-o și o vor trimite pe biata femeie acasă, ajunsă după aproape opt ani petrecuți deja în temnițele din raiul comunist, un sac de oase fără dinți în gură! Să o ajute Dumnezeu iar pe noi să ne ierte că primindu-i cu covor roșu și cu fast, scuzăm crimele și cruzimea fără margini a acestor torționari comuniști!”, a conchis Marius Balo.

Marius Balo a fost eliberat în data de 27 martie 2022, după opt ani de detenție, dar nu a putut pleca din China chiar atunci deoarece zborurile i-au fost anulate din cauza lockdown-ului din oraș Shanghai.

Din cauza situației COVID-19 din Shanghai, care se înrăutățise teribil, Marius Balo a avut anulate patru zboruri, însă în cele din urmă a reușit să ajungă la Cluj de Paște în acel an.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: