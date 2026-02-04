Macalou a intrat pe lista celor de la FCSB! Cum răspunde Radu Constantea?

Issouf Macalou (27 de ani), extrema dreaptă a celor de la Universitatea Cluj, este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pe care îl are la dispoziție Cristiano Bergodi în acest moment.

Issouf Macalou / Foto: FC Universitatea Cluj

Atacantul ivorian a contribuit la nouă goluri are echipei sale în acest sezon și a intrat rapid în atenția cluburilor importante din Superligă.

Printre cei care și-au manifestat interesul pentru jucătorul sosit în România în iarna anului trecut se numără și Gigi Becali (67 de ani). Patronul celor de la FCSB a avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului care a evoluat ultima dată pentru Sochaux, însă ceilalți oameni din conducerea clubului nu l-ar vrea pe ivorian.

„Nu îl iau pe Macalou. Adică m-ar interesa, dar prea nu-l vor. Pe Macalou l-am văzut de vreun an, dar nu-l vor. Colaboratorii nu-l vor și ce să fac?”, a spus Becali, potrivit celor de la Digi Sport, despre jucătorul care mai are contract cu Universitatea Cluj până în vara anului 2028.

Cum răspunde conducerea Universității

Președintele echipei, Radu Constantea, a comentat posibilitatea ca Issouf Macalou să se despartă de echipa ardeleană în această perioadă de mercato. Perioada de transferuri în România se încheie pe 9 februarie, astfel că echipele interesate de serviciile sale trebuie să grăbească o eventuală mutare.

„Nu a fost niciun contact din partea celor de la FCSB. Doar declarațiile pe care le-am văzut și noi în presă. Cu Macalou am prelungit contractul în această iarnă pe încă două sezoane. Nu avem ca obiectiv să cedăm pe cineva la momentul actual. (în cazul unei oferte concrete de la FCSB n.red) Până la urmă, cu siguranță, obiectivul nostru este stabilitatea financiară. Structura de venituri este reprezentată și de vânzarea de jucători și este un obiectiv stabilit de noi.

Putem discuta, dar la momentul actual nu vrem să cedăm pe nimeni. Nu mai plănuim să aducem pe nimeni în această iarnă, s-a încheiat campania de transferuri”, a spus președintele celor de la Universitatea Cluj pentru sursa citată.

Decisiv la ultimul meci

Ultima partidă disputată de U Cluj, câștigată cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș, a fost cea în care Macalou a jucat cel mai bine după venirea sa în România. Atacantul a deschis scorul în minutul 12, apoi, la 2-1 în favoarea echipei sale, a închis tabela după o combinație de pase între El Sawy și Drammeh.

Ivorianul a fost și protagonistul unei ratări incredibile în acest meci. În debutul reprizei secunde, în minutul 49, Miguel Silva a centrat pe jos în fața porții către Macalou, lăsat liber în careu. Aflat în poziție ideală și cu toată poarta goală în față, jucătorul a trimis peste, fiind autorul uneia dintre cele mai mari ratări ale campionatului.

