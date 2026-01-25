Ministrul Apărării Radu Miruță, declarații halucinante. Ceaușescu, prezentat ca „patriot”.

Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu. Declarație controversată a ministrului Apărării.

Ministrul Apărării Radu Miruţă (USR) a făcut o serie de declarații controversate| Foto: Radu Miruță - Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut o serie de declarații controversate în cadrul emisiunii În Fața Ta, de la Digi24, după ce a fost întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ceaușescu poate fi considerat sau nu patriot. Răspunsurile ministrului au stârnit reacții în platou, iar jurnaliștii au simțit nevoia să clarifice public ce a însemnat regimul Ceaușescu pentru poporul român.

Întrebat dacă Nicolae Ceaușescu a fost patriot, Radu Miruță a evitat un răspuns tranșant și a invocat atât argumente critice, cât și elemente pe care le-a pus în legătură cu ideea de patriotism.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a declarat ministrul.

După ce i s-a atras atenția că marile lucrări de la Canal au fost realizate în principal în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul a fost întrebat din nou dacă, în opinia sa, Ceaușescu a fost patriot.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a spus Radu Miruță.

Insistența moderatorului pentru un răspuns clar a fost urmată de o formulare ambiguă din partea ministrului. „V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a afirmat acesta. „Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a mai spus ministrul Apărării.

