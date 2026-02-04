Au fost recepționate lucrările la noul sediu RAR Cluj din Apahida, în urma unei investiții de peste 37,5 milioane de lei. Cristina Belce: „Un obiectiv strategic pentru județ”.

Clujenii vor beneficia de servicii tehnice la cele mai înalte standarde în urma recepției lucrărilor la noul sediu al Registrului Auto Român din comuna Apahida.

Cristina Belce, primarul comunei Apahida, a anunțat finalizarea recepției noului sediu al Registrului Auto Român (RAR) Cluj, situat în comuna Apahida.

„Am participat la recepția noii clădiri RAR din Apahida – o investiție în valoare de 37.542.912,83 lei (fără TVA), care devine cea mai modernă reprezentanță RAR din România”, anunță Cristina Belce într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Noul sediu va dispune de trei linii de inspecții, ceea ce înseamnă creșterea semnificativă a numărului de prestații ce pot fi efectuate zilnic, reducerea timpilor de așteptare și servicii mai rapide și mai eficiente pentru cetățeni.

Este un obiectiv strategic care deservește întreg județul Cluj și care ridică standardul serviciilor publice oferite în domeniul verificărilor tehnice auto.

„Această investiție confirmă faptul că Apahida are un rol tot mai important în Zona Metropolitană Cluj. Prin infrastructură modernă, prin atragerea de investiții majore și prin dezvoltarea unor obiective cu impact regional, comuna noastră devine un pol real de servicii și dezvoltare pentru întreaga zonă”, a notat primarul comunei Apahida, Cristina Belce, care a arătat că administrația locală va continua să susțină proiectele care aduc servicii mai bune, eficiență administrativă și dezvoltare sustenabilă pentru întreaga comunitate.

Noul spațiu a fost ridicat pe o suprafață de 2 hectare și vine să suplinească solicitările în creștere.

În condițiile în care capacitatea RAR Cluj, desfășurată inițial la sediul din Gilău, era depășită de cererile în creștere, noul centru va permite efectuarea multiplă a serviciilor pe zi, inclusiv de omologare CIV UE.

Astfel, timpii de așteptare vor fi reduși considerabil, noul centru oferind o eficientizare a serviciilor oferite.

