Grădinița din Câmpia Turzii, modernizată cu 2,5 mil. lei. Alin Tișe: „Este una dintre cele mai alocări din fondul de rezervă al județului”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a alocat 2,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru modernizarea Grădinița din Câmpia Turzii.

Grădinița Pinocchio din Câmpia Turzii, modernizată cu 2,5 mil. lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

Primăria municipiului Câmpia Turzii a finalizat și recepționat recent lucrările de modernizare a Grădiniței cu Program Prelungit Pinocchio, amplasată pe strada Retezatului nr. 8.

2,5 mil. lei pentru renovarea Grădiniței din Câmpia Turzii, bani din fondul de rezervă al județului Cluj

Investiția a fost realizată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Cluj, în urma unei alocări de 2.500.000 de lei din fondul de rezervă al autorității județene.

Căzi la Grădinița Pinochhio din Câmpia Turzi | Foto: Consiliul Județean Cluj

„Este una dintre cele mai consistente alocări din fondul de rezervă, pe care am realizat-o în cursul anului precedent. Cu ajutorul acestui sprijin financiar semnificativ, lucrările de modernizare a grădiniței au fost finalizate, astfel încât cei peste 300 de antepreșcolari și preșcolari înscriși să beneficieze de condiții optime de educație și îngrijire”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Fondurile alocate de Consiliul Județean Cluj au fost folosite pentru finalizarea lucrărilor de mansardare a clădirii grădiniței, în vederea înființării unei creșe.

Urgența demarării și finalizării acestei investiții a fost determinată, în special, de supraaglomerarea spațiilor existente, insuficiente și improprii desfășurării actului educațional și care nu mai corespundeau standardelor minime de confort și siguranță.

În prezent Grădinița Pinocchio dispune de:

12 săli de grupă, repartizate pe trei nivele

o bucătărie pentru servirea mesei

vestiare

băi pentru preșcolari cât și pentru cadrele didactice

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: