Miguel Silva a suferit o accidentare horror! Care este primul diagnostic?

Universitatea Cluj a câștigat meciul contra celor de la FC Argeș, scor 3-1, în etapa cu numărul #25 din Superligă.

Miguel Silva / Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Meciul de pe Cluj Arena nu s-a încheiat la toate capitolele pe placul antrenorului Cristiano Bergodi.

Miguel Silva a suferit o accidentare dură și va fi absent pentru următoarele etape. În minutul 55, la scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, jucătorul portughez a avut un duel pentru minge cu Dorinel Oancea. În urma contactului, fundaşul stânga al ardelenilor s-a accidentat şi nu a mai putut continua partida, fiind schimbat cu Alexandru Chipciu.

Din primele informaţii, accidentarea lui Silva pare a fi una serioasă. Cel mai rău scenariu ar fi fractură, însă există şanse şi să scape doar cu entorsă.

„Din păcate s-a accidentat acolo Miguel. Are o problemă la genunchi și mâine va face un RMN. Gertmonas a avut o mică problemă la inghinal, unde s-a accidentat cu 3-4 săptămâni în urmă. A resimțit ceva la penultimul antrenament și nu a fost apt pentru acest meci.

Încă nu știm sigur dacă va fi apt pentru următorul meci, mai sunt patru zile și vom vedea dacă va reveni, dar sunt mulțumit și de Ștefan Lefter. Am jucat cu doi „underi”, Lefter și Trică, a intrat bine și El Sawy, care a dat acea pasă la Drammeh.

A intrat pe parcurs și Alex Chipciu, căpitanul, pentru că am jucat la distanță de trei zile. Avea și galbene, am vorbit cu el înaintea meciului, e un băiat cu experiență, nu am avut probleme. E normal că trebuie să dăm minute și altora, pentru că avem cinci meciuri într-o perioadă scurtă.

La Nistor nu a fost o schimbare tactică, dar nu duce încă 90 de minute. Sunt mulțumit și felicit tot grupul. Numai cu această „răutate”, această determinare se poate îndeplini un obiectiv, dar și cu această ambiție pe care au arătat-o în ultimele două meciuri”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă de la finalul meciului.

Miguel Silva a ajuns în România în urmă cu trei ani, când a fost transferat de Oţelul Galaţi de la Leixoes. A bifat 55 de partide pentru gălăţeni în prima ligă, iar din vara anului trecut a ajuns la la Universitatea Cluj.

