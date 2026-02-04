Românii vor contribui mai mult la Pilonul 2, dar banii îi vor primi doar cu țârăita la pensionare

Românii vor contribui și mai mult la Pilonul 2, însă la pensionare vor primi numai o parte din suma totală strânsă, iar restul în opt ani de zile.

Românii vor contribui mai mult la Pilonul 2, iar la pensionare banii îi vor primi în tranșe | Foto: monitorulcj.ro

Senatul a adoptat tacit, miercuri, 4 februarie 2026, proiectul care prevede majorarea cotei de contribuție la Pilonul 2 de pensii la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027, potrivit Agerpres.ro.





Termenul limită de dezbatere și vot s-a împlinit în 2 februarie și propunerea legislativă este considerată adoptată de Senat, care este primul for sesizat. Proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care este decizională.



Inițiativa legislativă modifică Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Contribuție mai mare la Pilonul II de pensii, dar banii numai în tranșe

„Începând cu data de 1 ianuarie 2026, cota de contribuție la fondul de pensii este de 5,25%. Începând cu data de 1 ianuarie 2027, cota de contribuție la fondul de pensii este de 6%'', prevede actul normativ.

Inițiatorii, deputații PNL Raluca Turcan și Florin Roman, au arătat, în expunerea de motive, că la momentul adoptării legislației în temeiul căreia s-a constituit Pilonului 2 de pensii, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat a prevăzut, în mod expres, faptul că, la momentul începerii activității de colectare, cuantumul contribuției este de 2% din baza de calcul, urmând ca în termen de 8 ani acesta să se majoreze până la 6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale pe an.

„Crizele economice și financiare din ultimii 15 ani au determinat Guvernele să adopte derogări și amânări de la implementarea majorării anuale a contribuțiilor individuale, deși toate prognozele demografice și financiare demonstrau foarte clar că, după anul 2030, sistemul de pensii de asigurări sociale de stat Pilonul 1 va avea mari dificultăți în a asigura o rată decentă de înlocuire a salariului prin pensie. Așadar, Pilonul 2 de pensii necesită o susținere puternică și accelerată în vederea creșterii considerabile a acumulărilor în conturile individuale ale celor peste 8,4 milioane de participanți, în condițiile în care foarte mulți vor solicita acest drept în aproximativ 5-10 ani”, au mai argumentat aceștia.

Românii contribuie mai mult la Pilonul 2, însă vor primi banii doar în tranșe

Măsura vine în contextul în care, românii nu mai pot retragee toți banii de la Pilonul 2 la pensionare, ci doar 30% din sumă, iar restul, în decursul a 8 ani de zile.

În toamna anului trecut, Parlementul României, a adoptat legea pensiilor private, astfel, vârstnicii își vor putea retrage banii din Pilonul 2 în tranșe.

Persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă iar restul eșalonat pe opt ani și, prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

