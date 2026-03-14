Radio Cluj marchează 72 de ani de activitate. Care este rețeta longevității

Radio Cluj aniversează un nou an de activitate, mâine, 15 martie 2026, și este unul dintre cele mai vechi posturi regionale din România.

Fondat în 1954, Radio Cluj este unul dintre cele mai vechi posturi regionale din România, având un rol important în informarea comunității și în promovarea culturii și valorilor locale. De-a lungul deceniilor, postul a traversat perioade istorice dificile, schimbări politice și sociale, reușind totuși să își păstreze echilibru și credibilitate în spațiul media. Postul a fost închis în 1985 din cauza dictaturii comuniste, dar și-a reluat emisia imediat după evenimentele din decembrie 1989.

Monitorulcj.ro a stat de vorbă cu Bogdan Roșca, managerul Radio Cluj, care a transmis un mesaj clujenilor la ceas aniversar.



Managerul Radio Cluj subliniază că legătura cu publicul s-a construit în timp, prin informație corectă, conținut cultural și prin pasiunea pentru meseria de jurnalist. În perioade dificile pentru România, postul a rămas prezent, cu aceeași misiune de a informa și de a oferi repere culturale relevante.



„Indiferent de vremuri, am fost devotați față de ascultătorii noștri și i-am tinut aprope prin informație corectă și cultură. România a traversat perioade grele, iar noi am fost mereu acolo și un alt secret ar fi pasiunea pe care o avem pentru meseria noastră, cred că acesta este secretul longevității. Le transmitem clujenilor să ne asculte în continuare și să rămână pe frecvența noastră. Celor care nu ne asculta să înceapă să o facă, iar celor care nu ne mai ascultă să revină pe frecvența noastră. Oricum ar fi, le mulțumim că sunt zilnic alături de noi ”, a transmis Bogdan Roșca, pentru monitorulcj.ro.

La mulți ani, Radio Cluj! Mult succes în continuare, inspirație, voci puternice și aceeași legătură autentică cu publicul!

