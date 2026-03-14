Prima ediție a AI Technologies and Research Forum, în noiembrie, la Cluj-Napoca

Amprenta Advertising dă ora exactă în materie de inteligență artificială: prima ediție a evenimentului AI Technologies and Research Forum, în noiembrie, la Cluj-Napoca.

Prima ediție a AI Technologies and Research Forum, în noiembrie, la Cluj-Napoca. Fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: DepositPhotos.com

Agenția Amprenta Advertising organizează prima ediție a evenimentului AI Technologies and Research Forum, în 18-19 noiembrie 2026, la Grand Hotel Italia, în Cluj-Napoca.



Transilvania devine, pentru două zile, polul discuțiilor legate de impactul inteligenței artificiale în cercetare, știință și domenii conexe.

Prima ediție a AI Technologies and Research Forum, în noiembrie, la Cluj-Napoca

Prima ediție a evenimentului AI Technologies and Research Forum, în noiembrie, la Cluj-Napoca

Evenimentul aduce la aceeași masă lideri din cercetare de vârf, companii de tehnologie, industrie, administrație publică și instituții-cheie implicate în digitalizare și finanțare europeană. Evenimentul își propune activarea ecosistemului academic și de cercetare, precum și facilitarea colaborărilor între persoanele și entitățile interesate.

AI Technologies and Research Forum, platformă de dialog strategic în domeniul inteligenței artificiale

Pe parcursul celor două zile, agenda forumului va acoperi teme precum politicile publice în AI, digitalizarea economiei, infrastructurile strategice de date, securitatea și reglementarea, precum și oportunitățile de finanțare europeană pentru proiecte bazate pe inteligență artificială.

Cea de-a doua zi va include vizite oficiale și workshopuri aplicate, gândite ca sesiuni de lucru concrete între cercetători, industrie și autorități, cu scopul de a genera proiecte pilot și parteneriate utile pentru întreaga societate.

AI Technologies and Research Forum un catalizator pentru colaborări strategice

Prin acest demers, AI Technologies and Research Forum devine nu doar un eveniment, dar și un catalizator pentru colaborări strategice între mediul academic, industrie și administrația publică și își propune totodată să contribuie la consolidarea poziției României pe harta globală a inovației prin inteligență artificială.

