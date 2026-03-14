U-BT caută o nouă victorie cu Buducnost, la doar câteva zile după succesul categoric din EuroCup. Silvășan: „Nu ne putem considera din start învingători”

„Alb-negrii” se întorc în această seară în sala „Morača” pentru meciul împotriva muntenegrenilor de la Buducnost VOLI Podgorica, în runda a III-a din Top 8-ul Ligii Adriatice.

Alb-negrii" se întorc în această seară în sala „Morača"

Acest meci are loc la trei zile după ce U-BT a învins-o pe Buducnost și s-au calificat în sferturile de finală ale BKT EuroCup, cu scorul 100-82. Muntenegrenii nu au condus niciun moment pe parcursul a 40 de minute de joc, iar U-BT conduce cu 3-0 în întâlnirile directe și își dorește să mențină seria perfectă.

În Top 8, echipa din Podgorica ocupă locul 4, cu 14 victorii, în timp ce U-BT se află pe poziția a 6-a, cu 10 victorii, dar cu un meci mai puțin disputat.

Înainte de meciul din această seară, antrenorul echipei clujene, Mihai Silvășan, a evidențiat cât de important este modul în care va fi abordată partida din această seară:

„Un meci în Liga Adriatică, tot împotriva celor de la Buducnost. I-am învins în urmă cu două zile în EuroCup, ceea ce, evident, ne dă un plus de încredere, însă, cu siguranță, va fi cu totul și cu totul alt meci. Nu putem să luăm victoria de acum două zile ca atare și să ne considerăm din start învingători. Ar fi o greșeală foarte mare. Este foarte important cum vom gestiona din punct de vedere mental acest joc. Ne concentrăm numai la acest joc, nu ne gândim la următorul joc din EuroCup. Aici este challenge-ul, dacă vom reuși să facem acest lucru și să avem aceeași atitudine și aceeași intensitate ca acum două zile. Asta ne dorim și sperăm la încă o victorie.”, a explicat antrenorul echipei.

Buducnost este una dintre echipele constante ale Ligii Adriatice, fiind prezentă încă din sezonul inaugural (2001–2002). Pe lângă titlul din 2018, muntenegrenii au mai jucat finale ale competiției în 2019, 2021 și 2025, de fiecare dată fiind învinși de Steaua Roșie Belgrad sau Partizan.

Meciul din această seară va avea loc de la ora 21:00.

