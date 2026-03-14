Soluția modernă pentru întreținerea gazonului de pe Cluj Arena, explicată de Alin Tișe. Cum poate fi terenul verde tot anul

Tot mai multe stadioane din România caută și adoptă diverse metode de ultimă generație pentru întreținerea suprafețelor de joc ale stadioanelor fiind inspirați de practicile utilizate pe marile arene europene.

Un exemplu relevant este Cluj Arena, unde gazonul este menținut în stare foarte bună cu ajutorul unei tehnologii inovatoare de hibridizare. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a explicat că această metodă modernă permite menținerea gazonului verde și uniform pe termen lung.

Secretul unui gazon mereu verde este combinarea gazonului natural cu fibre sintetice, un sistem care oferă o rezistență sporită la uzură și o capacitate mai mare de regenerare, chiar și în perioadele cu temperaturi scăzute sau cu un program intens de utilizare a stadionului. Această tehnologie nu este străină stadioanelor importante din Europa și pare că începe să fie implementată tot mai des și în România.

Președintele CJ, Alin Tișe, a vorbit pe larg despre această metodă și a explicat că noua tehnologie permite menținerea gazonului verde și uniform pe termen lung. Mai mult de atât, oficialul a mai subliniat că, prin introducerea prin introducerea tehnologiei de hibridizare, a fost posibilă creșterea durabilității terenului și reducerea problemelor cauzate de degradarea rapidă a ierbii, mai ales în sezoanele reci sau ploioase.

„Clima în județul nostru și în zonă nu ne-a permis niciodată, în ianuarie, februarie, decembrie, să avem un gazon impecabil. Am reușit printr-o tehnologie nouă de hibridizare, prin care am modificat procentul de gazon natural versus gazon artificial, așa încât normativele europene să poată fi aprobate, să poată fi respectate”, a spus Alin Tișe, președintele CJ Cluj pentru antena3.ro.

Noua soluție nu ajută doar la îmbunătățirea aspectului vizual al terenului, ci și la creșterea calității și condițiilor de joc, făcându-le mai sigure și stabile pentru sportivi.

Implementarea acestui sistem se înscrie într-un program mai larg de modernizare a infrastructurii sportive din Cluj-Napoca, demers care urmărește păstrarea stadionului la standarde ridicate și asigurarea condițiilor necesare pentru găzduirea competițiilor sportive de nivel important.

