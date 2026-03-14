500 de lei ajutor pentru mii de clujeni în 2026. Ce trebuie să faci pentru a beneficia de programul „Alimente”.

Peste 9.000 de locuitori cu venituri reduse, din Cluj-Napoca, pot beneficia în acest an de un sprijin material în valoare de 500 de lei, sub forma unor tichete sociale, prin programul „Alimente”.

Depunerea documentelor a început din data de 23 februarie 2026, iar termenul limită pentru depunere este 27 noiembrie 2026. Cererile pot fi completate și depuse la primăriile de cartier, la sediul Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) sau online.





În 2026, valoarea nominală a sprijinului este de 500 de lei pe an pentru fiecare beneficiar, suma fiind destinată exclusiv achiziției de alimente.

Cine poate beneficia de Programul „Alimente”

Pentru participarea în program sunt eligibile următoarele categorii:

persoane cu handicap grav sau accentuat , neinstituționalizate;

, neinstituționalizate; pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, foști prizonieri, persecutați politic, eroi-martiri ai Revoluției și orfani, cu venituri nete de până la 2.600 lei pentru persoana singură sau 1.700 lei/membru de familie ;

pentru persoana singură sau ; șomeri indemnizați sau neindemnizați, în aceleași plafoane de venit;

beneficiari de venit minim de incluziune ;

; victime ale violenței domestice ;

; victime ale traficului de persoane

De asemenea, pentru înscriere, solicitanții trebuie să completeze o cerere și declarație pe propria răspundere, care, după caz, va fi însoțită de documente de identitate, acte privind componența familiei, dovezi de venit sau documente care atestă situația specială. În ceea ce privește persoanele cu handicap grav sau accentuat și al beneficiarilor de venit minim care sunt deja în evidențele. DASM, este necesară doar cererea și declarația pe propria răspundere.

Metoda de acordare a tichetelor sociale

După analiza documentelor depuse, prin corelarea datelor din sistemul informatic PatrimVen al ANAF cu bazele de date ale Primăriei, va fi întocmită lista persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru acordarea sprijinului. Tichetele sociale vor fi acordate doar solicitanților care nu înregistrează datorii către bugetul local.

În cazul clujenilor care accesează programul pentru prima dată și nu au beneficiat de tichete în anul 2025, cardurile vor fi distribuite pe baza unor programări transmise direct de către autorități.

Formularele necesare pot fi descărcate de pe platformele online puse la dispoziție sau pot fi obținute de la primăriile de cartier și de la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, iar depunerea cererilor este posibilă inclusiv în format online.

CITEȘTE ȘI: