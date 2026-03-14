Obraznica Lia Olguța Vasilescu, insulte de mahala la adresa mamei premierului Bolojan

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, i-a răspuns obraznic pe Facebook mamei premierului Ilie Bolojan, care a criticat PSD într-un interviu acordat publicației Libertatea.

Floarea Bolojan, în vârstă de 87 de ani, a declarat că PSD a condus România fără rezultate bune și i-a transmis fiului său să nu demisioneze la presiunile social-democraților.

Afirmațiile au stârnit reacția Liei Olguța Vasilescu, care a răspuns ironic „dacă este atât de bun, să fie luat acasă”, notează Defapt.ro.

Edilul Craiovei l-a acuzat pe premierul Bolojan că ar fi afectat bugetele locale prin măsuri fiscale adoptate fără consultare publică, susținând că acestea ar fi dus la majorarea impozitelor pentru craioveni. La final, Vasilescu a încheiat mesajul cu o întrebare adresată mamei lui Bolojan, legată de modul în care îl sancționa în copilărie atunci când „făcea prostii”.

