Justiția a pronunțat o hotărâre definitivă într-un dosar de amploare care vizează un grup asociat cu așa-numita „Mafie a Pădurilor”.

Mafia Pădurilor ajunge la pușcărie. Frații Grec, condamnați definitiv după scandalul milionului de la Romsilva

Doi membri ai familiei Grec, considerați parte a clanului Cofenilor, au fost condamnați la închisoare cu executare, după ce firmele controlate de aceștia au încasat aproximativ 1 milion de euro de la Romsilva pentru construirea unui drum forestier folosit ulterior la transportul de lemn către fabrica Schweighofer (HS Timber) din Reci.

Conform informațiilor făcute publice de către jurnalistul și activistul Mihai Goțiu, care a documentat cazul, Curtea de Apel Cluj i-a condamnat pe Ionel Grec la 3 ani și 8 luni de închisoare, iar pe Daniel Grec la 4 ani și 8 luni de închisoare, ambii pentru dare de mită. În același dosar, fostul polițist Adrian Moloca a primit 6 ani și 2 luni de închisoare pentru luare de mită. Pedepsele au fost ușor reduse față de sentințele inițiale. Acest caz are legătura cu multe alte investigații jurnalistice care au scos la iveală conexiuni între membri ai clanului și șefi sau directori din cadrul Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, precum și fapte de tăieri ilegale în Munții Maramureșului și construcții ridicate fără autorizație în fond forestier național. În urma acestor dezvăluiri, Romsilva a anunțat, la un moment dat, că l-a acționat în judecată pe jurnalistul Mihai Goțiu.

Pedepse prea blânde pentru familia Grec

Deși condamnările sunt definitive, jurnalistul Mihai Goțiu susține că pedepsele sunt relativ blânde, în contextul în care, în anul 2018, frații Grec au fost trimiși în judecată pentru contrabandă de țigări și constituire de grup infracțional organizat. O parte dintre acuzații s-au prescris sau au fost reîncadrate juridic, în urma unor amânări și schimbări de completuri de judecată.

Potrivit jurnalistului, alte dosare penale sunt în curs și vizează noi suspiciuni de tăieri ilegale și construcții neautorizate, dar și posibile favorizări din interiorul Romsilva, cazuri care ar fi fost însoțite inclusiv de amenințări.

