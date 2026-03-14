CFR și U Cluj vor juca fair sau există o alianță secretă? Mureșan spune adevărul înainte de derby!

Începutul săptămânii viitoare aduce un duel așteptat în Cluj: U Cluj - CFR Cluj. . În contextul unor speculații privind o posibilă „alianță” între cele două echipe din Cluj, președintele CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a oferit clarificări categorice.

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului

Sezonul de play-off din SuperLiga României le va aduce față în față în acest început de săptămână pe cele două mari echipe ale orașului: U Cluj și CFR Cluj. Conform Fanatik.ro, au existat niște speculații cu privire la cele două rivale ale orașului care ar fi pus la cale o posibila „alianță”. Iuliu Maniu a dezmințit orice fel de informație în legătură cu speculațiile recente.

„Nu se pune problema de ajutor între echipe. Noi vrem să câștigăm toate meciurile și U Cluj vrea la fel. Fiecare echipă poate câștiga campionatul și ne dorim să fie corect”, a declarat Mureșan în cadrul unei emisiuni.

CFR Cluj a avut un parcurs spectaculos, cu 11 victorii consecutive în campionat, iar conducerea clubului vrea să continue seria de succes până la eventualul titlu.

„Dacă ar fi să pierdem primul meci, să fie ultimul, dar să fim deja campioni atunci și să jucăm relaxați”, a mai adăugat președintele „feroviarilor”.

În privința atmosferei de pe stadion, Mureșan se arată optimist, dar realist: „Sper să fie foarte plin la meciul de acasă, mai ales că va fi un derby frumos. La U Cluj vor fi mai mulți decât media obișnuită, dar nu cred că va fi stadionul complet ocupat. Oricum, ne dorim un meci spectaculos, atât pe teren, cât și în tribune.”

Derby-ul Clujului va avea loc pe Cluj Arena, luni, de la ora 20:30.

CITEȘTE ȘI: