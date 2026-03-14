Caz șocant din arhivele CNSAS. Turnătoria la Securitate, transformată în vechime pentru pensie

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a făcut public un caz care arată mecanismele abuzive ale fostului regim comunist. Un informator al Securității a cerut ca cei 14 ani în care a turnat informații să îi fie cunoscuți oficial drept vechime în muncă.

Caz șocant din arhivele CNSAS. Turnătoria la Securitate, transformată în vechime pentru pensie | Foto: CNSAS-Facebook, colaj monitorulcj.ro

Potrivit documentelor prezentate de CNSAS, bărbatul și-a desfășurat „activitatea” între 1956 și 1970 și a trăit exclusiv din „leafa” primită pentru serviciile prestate Securității. Extenuat de lupta pentru „apărarea patriei”, când a realizat că această „muncă” a fost în zadar și că nu îi va aduce niste beneficii oficiale la pensie, bărbatul s-a adresat direct Securității. Chiar dacă din punct de vedere legal nu se putea realiza niciun demers, Securitatea a decis totuși să găsească o chichiță chiar și în afara cadrului legal.

Așadar, dosarul arată că s-a propus ca informatorul Dragomir Mihai, să fie trecut retroactiv drept subofițer al Consiliului Securității Statului pentru o parte din perioadă, iar ulterior ca angajat civil. Mai apoi, urma să primească un carnet de muncă cu data anterioară și să fie luat în evidența centrului militar ca subofițer de rezervă, scopul fiind ca toți anii respectivi să conteze integral la pensie, se arată în postarea publicată de CNSAS pe Facebook.

