Primăvara își intră în drepturi la Cluj-Napoca. Care este prognoza meteo

Clujenii vor avea parte de temperaturi mai calde decât normalul perioadei, sâmbătă, 14 martie.

Conform ANM, temperatura maximă atinge aproximativ 14–15 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorilor de 0–2 grade, mai ales in cursul dimineții și al nopții.De asemenea, meteorologii anunță o zi cu cer variabil, predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile, iar condițiile meteo vor fi în general favorabile desfășurării activităților în aer liber.

Această zi este perfectă pentru a petrece timp în aer liber alături de cei dragi, dar fără a uita de geci la lăsarea serii. Profitați din plin deoarece meteorologii anunță pentru următoarele zile o scădere ușoară a temperaturilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

