Radu Rațiu în cadrul Conferinței PSC Transilvania: România trebuie să își regândească administrația locală

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj a afirmat în cadrul Conferinței PSC Transilvania că România se confruntă cu o necesitate urgentă a unei reforme administrative la nivelul mediului rural având în vedere evoluțiile demografice și economice.

Foto: monitorulcj.ro

Potrivit acestuia, multe comune au pierdut între 30 și 40% din populație de la 1989, în timp ce populația rămasă a îmbătrânit, ceea ce face ca unele localități să nu mai fie financiar sustenabile.

„Cu siguranță trebuie să facem o reformă administrativă în România. Dar înainte să fac o reorganizare, sincer, aș căuta să pun ceva în loc”, a explicat Rațiu. El a afirmat că numeroase comune au fost create pe baza unor criterii geografice, cum ar fi văi izolate, iar un primar care ar trebui să gestioneze 30 de sate după fuziunea comunelor și ar putea întâmpina dificultăți serioase în administrarea unei suprafețe atât de mari.

Digitalizarea administrației locale, soluția pusă pe masă de Radu Rațiu

O soluție propusă de Rațiu este digitalizarea administrației locale, care ar permite cetățenilor să acceseze servicii publice fără a parcurge distanța de 20-30 km, reducând astfel barierele fizice dintre sate și primării.

„Astfel, distanța fizică poate deveni, zic eu, un click distanță”, a explicat el.

De asemenea, vicepreședintele CJ a făcut referire și la experiența altor state europene, cum ar fi Polonia, care a reușit să își reorganizeze administrația locală și să acceseze mai eficient fonduri europene. El a mai evidențiat faptul că România „nu trebuie să reinventeze roata”, ci să preia modele care funcționează deja în alte țări.

